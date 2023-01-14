Назвали російського командира авіаполку, відповідального за удар по будинку в Дніпрі
Джерело:телеграм Сергія Братчука
Росіяни 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру, знищивши 2 під'їзди багатоповерхівки. У мережі оприлюднили дані відповідального за цю терористичну атаку.
Ім'я одного з винуватців трагедії озвучив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Також він оприлюднив фото окупанта.
До теми Терористичний російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі: все, що відомо про ворожу атаку
Хто відповідальний за ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі
Братчук розповів, що відповідальним за удар по багатоповерхівці в Дніпрі є Алєг Тімошин – командир 52-го "гвардейского тяжелого бомбардирочного авиационного полка".
Його полк сьогодні вдарив по будинку у Дніпрі. Він же віддавав наказ ударити по ТЦ в Кременчуці в червні минулого року. Ходи й бійся, гн*да,
– написав речник.
Він додав, що по багатоповерхівці росіяни вдарили ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі. Запуски відбувалися в районі Курська та Азовського моря.
"Загалом було 5 пусків цих ракет. Така ракета влучила кілька місяців тому по торговому центру в Кременчуку", – зауважив Братчук.
Алєг Тімошин віддав наказ випустити ракету по будинку в Дніпрі / Фото з телеграму Сергія Братчука
Коротко про російський удар по Дніпру
- Заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко приблизно о 16:00 повідомив жахливі новини з Дніпра – ворожа ракета влучила в багатоквартирний будинок, повністю зруйнувавши його частину.
- Міський голова Борис Філатов та очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко виїхали на місце події. За словами мера, на місці влучання – поганий зв'язок, а всі райони повністю знеструмлені та відключені від систем.
- На ворожий удар відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він назвав росіян терористами та запевнив, що вони повинні бути покарані. На цьому наголосив і сам глава держави Володимир Зеленський.
- В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Станом на 23:00 відомо, що рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 37 людей, серед яких 6 дітей.
- На жаль, загинули 12 мешканців, зокрема 1 дитина. Поранень зазнали ще 64 особи, з яких 14 – діти. Постраждалих госпіталізували. Деякі з них перебувають у важкому стані.
- Рятувальники продовжують працювати на місці обстрілу, тож кількість жертв та травмованих, ймовірно, може зрости.