Удар "Калібром" по будинку у Львові: імена та історії всіх вбитих Росією львів'ян

Унаслідок ворожого удару по будинку у Львові загинуло 10 осіб, серед яких 8 жінок та 2 чоловіків. Ховатимуть загиблих львів'ян 8 – 9 липня.

Від ворожої ракети загинули люди віком від 32 до 70 років. Фото жертв опублікували у Львівській міській раді.

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Хто загинув від удару "Калібром"

Директор департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міськради Євген Бойко оприлюднив фото з іменами та прізвищами загиблих львів'ян:

Анастасія Сенів, 32 роки,

Мирослава Садова, 59 років,

Михайло Єлісєєв, 35 років,

Ірина Мілованова, 62 роки,

Ольга Дудка, 65 років,

Світлана Піх, 70 років,

Ольга Татарінова, 68 років,

Валерій Рябцев, 67 років,

Інна Янішевська, 54 років,

Надія Спіжевська, 56 років.



Загиблі унаслідок удару 6 липня / Фото Євген Бойко

Що відомо про життя жертв до російського теракту

Надія Спіжевська, 55 років – навчалась у середній загальноосвітній школі №11 міста Львова. Здобула освіту у Львівському вищому професійному училищі торгівлі та сфери послуг. До початку повномасштабного вторгнення працювала у сфері торгівлі. У жінки залишилися син, донька, брат та троє онуків.

Ольга Дудка, 65 років – у 2000-2018 роках працювала контролером Личаківської групи Львівських міських електромереж, після чого вийшла на пенсію.

Валерій Рябцев, 67 років – у 2008-2016 роках працював електромонтером виробничої лабораторії Львівських міських електромереж. Ольга Дудка була його дружиною.

Анастасія Сенів, 32 роки – навчалась у Львівській загальноосвітній санаторній школі №1 імені Богдана-Ігоря Антонича. Здобувала освіту в Одеській національній академії зв'язку імені Олександра Попова. Працювала у 26-му відділенні "Укрпошти", а згодом перевелася до Головного відділення поштового зв'язку. У вільний час захоплювалася вишиванням бісером, літературою, активно займалася волонтерською діяльністю. Жінка загинула разом з мамою Мирославою Садовою. У неї залишилися бабуся та брат з родиною.

Мирослава Садова, 59 років – народилася у селі Чертіж на Львівщині. Навчалася у Монастирецькому закладі загальної середньої освіти. Згодом здобула професійно-технічну освіту у місцевому училищі. Від 1985 року жила у Львові, де працювала у відділі зв’язку Львівського автобусного заводу та на хлібопекарні. Захоплювалася кулінарією та вишиванням. У жінки залишилися мама, сестра, брат та син із родиною.

Інна Янішевська, 54 роки – працювала перукаркою. Знайомі відгукуються про неї як про талановиту майстриню й добру жінку. У вільний час Інна займалася волонтерством.

У мерії ще уточнюють дані про 4 загиблих – Ольгу Татарінову, Світлану Піх, Ірину Мілованову, Михайла Єлісєєва.

Коли будуть прощатися із загиблими

Євген Бойко повідомив, що похорони 5 львів'ян відбуватимуться протягом 8 – 9 липня. У суботу, 8 липня, відбудуться церемонії:

чин похорону за Анастасією Сенів та Мирославою Садовою відбувся 8 липня зранку об 11:00 у Латинському катедральному соборі;

прощання з Надією Спіжевською розпочнеться о 14:00 у Каплиці Різдва Івана Хрестителя.

У неділю, 9 липня, відбудеться похорон Ольги Дудки та Ірини Мілованової о 15:00 у церкві Софії Премудрості Божої УКУ.