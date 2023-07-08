Удар "Калібром" по будинку у Львові: імена та історії всіх вбитих Росією львів'ян
Джерело:Zaxid.net
Унаслідок ворожого удару по будинку у Львові загинуло 10 осіб, серед яких 8 жінок та 2 чоловіків. Ховатимуть загиблих львів'ян 8 – 9 липня.
Від ворожої ракети загинули люди віком від 32 до 70 років. Фото жертв опублікували у Львівській міській раді.
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Хто загинув від удару "Калібром"
Директор департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міськради Євген Бойко оприлюднив фото з іменами та прізвищами загиблих львів'ян:
- Анастасія Сенів, 32 роки,
- Мирослава Садова, 59 років,
- Михайло Єлісєєв, 35 років,
- Ірина Мілованова, 62 роки,
- Ольга Дудка, 65 років,
- Світлана Піх, 70 років,
- Ольга Татарінова, 68 років,
- Валерій Рябцев, 67 років,
- Інна Янішевська, 54 років,
- Надія Спіжевська, 56 років.
Загиблі унаслідок удару 6 липня / Фото Євген Бойко
Що відомо про життя жертв до російського теракту
Надія Спіжевська, 55 років – навчалась у середній загальноосвітній школі №11 міста Львова. Здобула освіту у Львівському вищому професійному училищі торгівлі та сфери послуг. До початку повномасштабного вторгнення працювала у сфері торгівлі. У жінки залишилися син, донька, брат та троє онуків.
Ольга Дудка, 65 років – у 2000-2018 роках працювала контролером Личаківської групи Львівських міських електромереж, після чого вийшла на пенсію.
Валерій Рябцев, 67 років – у 2008-2016 роках працював електромонтером виробничої лабораторії Львівських міських електромереж. Ольга Дудка була його дружиною.
Анастасія Сенів, 32 роки – навчалась у Львівській загальноосвітній санаторній школі №1 імені Богдана-Ігоря Антонича. Здобувала освіту в Одеській національній академії зв'язку імені Олександра Попова. Працювала у 26-му відділенні "Укрпошти", а згодом перевелася до Головного відділення поштового зв'язку. У вільний час захоплювалася вишиванням бісером, літературою, активно займалася волонтерською діяльністю. Жінка загинула разом з мамою Мирославою Садовою. У неї залишилися бабуся та брат з родиною.
Мирослава Садова, 59 років – народилася у селі Чертіж на Львівщині. Навчалася у Монастирецькому закладі загальної середньої освіти. Згодом здобула професійно-технічну освіту у місцевому училищі. Від 1985 року жила у Львові, де працювала у відділі зв’язку Львівського автобусного заводу та на хлібопекарні. Захоплювалася кулінарією та вишиванням. У жінки залишилися мама, сестра, брат та син із родиною.
Інна Янішевська, 54 роки – працювала перукаркою. Знайомі відгукуються про неї як про талановиту майстриню й добру жінку. У вільний час Інна займалася волонтерством.
У мерії ще уточнюють дані про 4 загиблих – Ольгу Татарінову, Світлану Піх, Ірину Мілованову, Михайла Єлісєєва.
Коли будуть прощатися із загиблими
Євген Бойко повідомив, що похорони 5 львів'ян відбуватимуться протягом 8 – 9 липня. У суботу, 8 липня, відбудуться церемонії:
- чин похорону за Анастасією Сенів та Мирославою Садовою відбувся 8 липня зранку об 11:00 у Латинському катедральному соборі;
- прощання з Надією Спіжевською розпочнеться о 14:00 у Каплиці Різдва Івана Хрестителя.
У неділю, 9 липня, відбудеться похорон Ольги Дудки та Ірини Мілованової о 15:00 у церкві Софії Премудрості Божої УКУ.