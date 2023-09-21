Росія атакувала готель у Черкасах: триває рятувальна операція, під завалами можуть бути люди
Джерело:Ігор Клименко
Російські військові 21 вересня масовано атакували Україну. Під ракетним ударом Росії опинилися і Черкаси.
У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. У результаті виникла пожежа, а також загорання торговельних павільйонів на ринку.
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У Черкасах триває рятувальна операція
За даними МВС, постраждало 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Всі служби працюють на місці.
Наслідки російської атаки по Черкасах / Фото з телеграму Черкаської ОВА
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків у центральній частині міста, пише Суспільне.
Наслідки удару росіян по Черкасах / Фото з телеграму Черкаської ОВА
"Росіяни завдали ракетного удару по обласному центру. Зокрема, постраждав об'єкт соціальної інфраструктури. Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція", – повідомив Табурець.
Суспільне інформує, що на місці працюють понад 30 рятувальників, поліція та медики. Як розповів, Ігор Табурець, після збиття ракети силами ППО, її бойова частина влучила в готель.
Глава МВС Ігор Клименко поширив відео рятувальної операції у Черкасах. За його словами, рятувальна операція триває. Він зазначив, що рятувальники шукають постраждалих, які, ймовірно, ще можуть перебувати під завалами.
Рятувальна операція у Черкасах: дивіться відео
Подробиці російської атаки
- Рано-вранці у кількох регіонах України фіксували вибухи через ракетну атаку Росії. У Києві внаслідок падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському районах. Постраждало 7 осіб, у тому числі дитина.
- У Харкові внаслідок атаки зруйновано складську будівлю. Постраждало 2 особи. Крім того, є влучання та пошкодження на Рівненщині.
- На Київщині внаслідок падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.
- У Львівській області ворог завдав удар по промисловій зоні в Дрогобичі, є руйнування та загорання.