Росія атакувала готель у Черкасах: триває рятувальна операція, під завалами можуть бути люди

Російські військові 21 вересня масовано атакували Україну. Під ракетним ударом Росії опинилися і Черкаси.

У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. У результаті виникла пожежа, а також загорання торговельних павільйонів на ринку.

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У Черкасах триває рятувальна операція

За даними МВС, постраждало 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Всі служби працюють на місці.



Наслідки російської атаки по Черкасах / Фото з телеграму Черкаської ОВА

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків у центральній частині міста, пише Суспільне.



Наслідки удару росіян по Черкасах / Фото з телеграму Черкаської ОВА

"Росіяни завдали ракетного удару по обласному центру. Зокрема, постраждав об'єкт соціальної інфраструктури. Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція", – повідомив Табурець.

Суспільне інформує, що на місці працюють понад 30 рятувальників, поліція та медики. Як розповів, Ігор Табурець, після збиття ракети силами ППО, її бойова частина влучила в готель.

Глава МВС Ігор Клименко поширив відео рятувальної операції у Черкасах. За його словами, рятувальна операція триває. Він зазначив, що рятувальники шукають постраждалих, які, ймовірно, ще можуть перебувати під завалами.

Рятувальна операція у Черкасах: дивіться відео

Подробиці російської атаки