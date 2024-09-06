Двоє людей отримали поранення: росіяни завдали ракетного удару під Черніговом

В оперативному командуванні "Північ" повідомили, що ворог вкотре завдав ракетного удару по Чернігівщині. Внаслідок атаки на регіон двоє цивільних отримали поранення.

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. 24 Канал закликає українців перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Росіяни завдали удару по Чернігівщині

За даними оперативного командування, під час обстрілу були знищені та пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також пошкоджений навчальний заклад.

На жаль, двоє цивільних отримали поранення.

Всього протягом доби станом на 05.00 6 вересня нараховано 81 обстріл (252 вибухи) із різних видів озброєння,

– розповіли в ОК "Північ".

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, російські окупаційні війська також обстріляли Дніпропетровщину. В ніч на 6 вересня ворог завдав удару одразу по декількох районах області.