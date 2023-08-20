Я народилася в сорочці, – дівчина, яка працює в кафе неподалік місця ракетного удару в Чернігові

Росіяни 19 серпня завдали терористичного удару по самісінькому центру Чернігова. Окупанти вбили 7 людей, зокрема, маленьку дівчинку. Працівниця кафе неподалік від місця ворожої атаки розповіла, що їй дивом вдалося уникнути ушкоджень.

Дівчина поділилася, що почула свист і вибух. Попри вибиті шибки, вона майже не ушкоджена.

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"Я вся ціла, на диво"

"Я просто спиною стояла весь цей час. І ось чую свист і вибух. Розумію, що на мене все летить", – зазначила працівниця кафе.

Додала, що відштовхнула іншу дівчинку далі, а сама сіла на підлогу, чекали, коли трохи "вляжеться". Попили трохи води, заспокоїлися, позакривали все, що змогли, й побігли в укриття. Розуміли, що може бути щось ще.

Мені чисто подряпала ногу і все. Я вся ціла, на диво. Тому що тут все скло. Тобто не знаю, я сьогодні в сорочці народжена,

– підкреслила дівчина.

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