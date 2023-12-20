"Світло, секунда – і вибух": харків'янка розповіла про найгучнішу ніч за останні пів року

У ніч на 20 грудня російські окупанти вчергове обстріляли Харків. Під ударом опинилася Салтівка. Це була найгучніша ніч за останні пів року.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла місцева мешканка. Кореспондентка Анна Черненко зазначила, що вже багато харків'ян повернулося безпосередньо у цей район, а вибухи минулої ночі нагадали початок повномасштабного вторгнення.

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Гучна ніч

Росіяни вчергове вдарили по території трамвайного депо, де розташований старий транспорт, який уже не експлуатується. За словами Анни Черненко, вночі правоохоронці та рятувальники обстежували велику територію, аби з'ясувати, куди саме вдарив ворог. Не виключалося, що біля житлових будинків.

"Для містян це було великим емоційним ударом. Тому що Салтівський район відвик від таких потужних звуків. Багато людей повернулося на Салтівку, відремонтували (помешкання – 24 Канал), і цей вибух нагадав лютий 2022 року", – зазначила кореспондентка.

Вчасно відреагувати і пройти у безпечні місця у харків'ян не було часу. Повітряна тривога пролунала після першого вибуху, за декілька хвилин стався другий.

За пів року це була найгучніша ніч, ми такого не очікували. Я бачила як воно летіло: світло, секунда і потім вибух,

– розповіла харків'янка Аліна Бондарева, родина якої незадовго повернулася до Харкова.

Зазначимо, що місцеві правоохоронці задокументували наслідки воєнних злочинів росіян. На місці ударів було знайдено уламки від ракет С-300.

"Серед працівників депо немає поранених, але є один постраждалий – чоловік вийшов подивитися, що відбувається і за другим разом його накрило хвилею і посікло обличчя", – додала Анна Черненко.

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