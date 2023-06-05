Одна поранена – вкрай важка: що відомо про стан постраждалих після удару по передмістю Дніпра

3 червня російські терористи завдали ракетного удару по Дніпру. Наразі в лікарні перебувають шестеро осіб.

Одна з постраждалих перебуває у дуже тяжкому стані. Про це повідомив заступник медичного директора з хірургічної допомоги Ігор.

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Що відомо про стан постраждалих після удару по передмістю Дніпра

За словами Ігоря, мати загиблої 2-річної дитини – Наталя – перебуває у непритомному стані. У неї тяжка черепно-мозкова травма, пошкодження хребта, пошкодження та видалення селезінки.

Їй надається допомога в повному обсязі: робиться комп'ютерний слід, проведені два оперативних втручання з видалення селезінки та дренування грудної клітини. Вона лишається в реанімації, загроза її життю залишається,

– розповів лікар.

До того ж постраждала перебуває на апараті штучної вентиляції легень. У неї перелами 10 ребер і тому сильно пошкоджена грудна клітина. Далі для лікування жінки залучать торакального хірурга, нейрохірурга та невропатолога.

Окрім цього, у травматологічному відділенні перебувають дві жінки – у них забої та множинні рани кінцівок.

Також у лікарню госпіталізували двох підлітків із забоями шиї та грудної клітини, черепно-мозковими травмами та струсами мозку. Вони перебувають у хірургічному відділенні. До того ж у цьому відділені ще лежить одна постраждала жінка.

Лікар наголосив, що загрози життю цих пацієнтів немає. Однак вони усі перебувають у стані психологічного шоку і зможуть перейти на амбулаторне лікування через 7 – 12 днів.

Ракетний удар по передмістю Дніпра: все, що відомо

3 червня вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району. Тоді ж стало відомо про пошкодження двоповерхового житлового будинку. Також спалахнули дві пожежі.

У підсумку дві двоповерхівки частково зруйновані. Також є пошкодження 10 приватних будинків, автомобіля, магазину та газопроводів.

Міський голова Дніпра Борис Філатов різко відреагував на удар по місту. Він зазначив: "п***ри влупили по передмістю Дніпра. Знову по цивільних людях. Нелюди. Скоти".

4 червня стало відомо, що з-під завалів будинку дістали тіло дівчинки. Крихітці лиш виповнилося два рочки.

Постраждалих загалом – 22, зокрема – 5 дітей.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що, попередньо, постраждало 6 осіб. Серед них – 6-річний хлопчик. Усіх їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Зауважимо, що по передмістю Дніпра окупанти поцілили ракетою "Іскандер-К". Це крилата версія ракети, випущеної з наземної установки.

Загалом до лікарні госпіталізували 17 постраждалих. 11 з них – лікуються амбулаторно.