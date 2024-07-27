Ізраїль показав відео ракетного удару по стадіону на Голанах, де загинули діти

Увечері Тель-Авів заявив про обстріл Мадждал-Шамс та звинуватив "Хезболлу". Внаслідок атаки загинуло щонайменше 10 дітей, ще понад 30 постраждало.

Тим часом, як "Хезболла" відмовляється брати відповідальність за атаку на Голанські висоти, у МЗС Ізраїлю як доказ показали відео прильоту по футбольному стадіону, де загинули діти.

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Атака "Хезболли" на Голани

У ЦАХАЛ повідомили, що запуск ракети в центр Мадждал-Шамс був здійснений з району, розташованого на північ від села Чебаа на півдні Лівану.

Згідно з достовірною розвідувальною інформацією, якою володіє Армія оборони, за нападом стоїть "Хезболла".

ЦАХАЛ показав, звідки бойовики пускали ракету / Фото ЦАХАЛ

Наслідки ракетного обстрілу Мадждал-Шамс / Фото ЦАХАЛ

Нагадаємо, що тиждень тому Ізраїль вперше завдав прямого удару по Ємену, атакувавши паливні склади у портовому місті Худейда.