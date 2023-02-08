Такої гучної ночі не було з початку літа: подробиці останнього обстрілу Харкова
Росіяни у ніч на 8 лютого завдали ракетних ударів по Харкову. У Київський район міста влучили 4 ракети. Таких обстрілів у місті не було від літа 2022 року.
Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Також одна ракета вдарила по Центральному парку культури та відпочинку імені Горького.
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Місто чуло 6 гучних вибухів
Від початку літа 2022 року не було таких ракетних ударів по місту. Харків’яни близько 23 години почули 6 гучних обстрілів.
Окупанти вдарили по цивільному підприємству у Київському районі Харкова.
"Туди вгатили 4 ракети. Є руйнування будівлі. Вночі сталася пожежа, яку ліквідували наші рятувальники", – сказала Анна Черненко.
Кореспондентка розповіла про обстріли Харкова: дивіться відео
Прильот по Центральному парку
Анна Черненко пригадала, що нещодавно спілкувалась із речником Центрального парку імені Горького та говорила з ним про удари, які були у квітні 2022 року.
"Це не перший прильот. У квітні били. Тоді сильно постраждали атракціони, було спалено кілька комерційних будиночків, кав’ярень. Станом на тоді було аж 70 ударів РСЗВ по парку", – зауважила кореспондентка.
Також тоді було пошкоджено близько двох десятків атракціонів, 5 з них – серйозно. Багато атракціонів полагодили.
У ніч на 8 лютого був вже другий удар по Центральному парку культури та відпочинку імені Горького.
Обстріли Харківської області
Протягом доби росіяни били ракетами по населеним пунктам області. За даними кореспондентки, у Вовчанську загинула 70-річна жінка, а 16-річна – поранена.
Зараз маємо інформацію про те, що через обстріл у Вовчанську постраждала міська лікарня. Там сталась пожежа,
– повідомила Черненко.
Крім того, один з осколків влучив у машину швидкої допомоги, яка везла пацієнта. На щастя, постраждалих нема.
Ракетні удари по Харкову
- 5 лютого загарбники здійснювали ракетний удар по Харкову й області. Тоді надійшли повідомлення про приліт у центральну частину міста. Мовилося про удар ракетами типу С-300. Як виявилось, тоді окупанти поцілили також у Київський район.
- Також 5 лютого росіяни двома ракетами С-300 вдарили по території Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова.
- Російські окупанти ввечері 29 січня атакували Київський район Харкова. Обстріл сильно пошкодив житловий будинок. У ДСНС повідомляли, що внаслідок чергового ракетного удару окупантів загинула літня жінка, 3 осіб – поранені.