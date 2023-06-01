Частина укриття закрита, бо там "цінні речі", – працівниця поліклініки показала бомбосховище
Джерело:"Київ24"
У Києві розслідують, чи було закрите укриття поліклініки № 3 під час ракетного обстрілу вночі 1 червня. Унаслідок обстрілу загинуло троє людей, які намагалися потрапити до укриття.
Працівниця поліклініки №3 Тетяна показала журналістам бомбосховище, в яке нібито не змогли потрапити люди під час обстрілу Києва. Вона стверджує, що одна з частин укриття завжди відкрита.
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У лікарні запевняють, що частина укриття завжди відкрита
З її слів можна зробити висновок, що друга частина сховища закрита, адже там "цінні речі". Зокрема, це холодильники, комп'ютери, труби.
Жінка не уточнила, який саме вхід закривається. Відтак, можна припустити, що в укриття є два входи.
Працівниця поліклініки №3 показала укриття: дивіться відео (Джерело відео: "Київ24")
Водночас пані Тетяна наголосила, що одна частина укриття ніколи не закривається. Відповідаючи на питання, чому люди не могли потрапити в бомбосховище, вона сказала, що, можливо, хтось "новенький" намагався пройти в укриття.
Жінка уточнила, ті, хто завжди приходить в укриття, знають, що вхід відкритий постійно.
Що відомо про закриту поліклініку в Києві
- Російські військові вночі 1 червня випустили по Києву 10 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Усі ракети було знищено, однак уламки завдали суттєвих руйнувань у Деснянському та Дніпровському районах Києва.
- Саме в Деснянському районі внаслідок падіння уламків загинуло троє людей. Мешканець Деснянського району Ярослав внаслідок обстрілу Києва втратив дружину. За його словами, жінка з дитиною загинула на вулиці, коли йшла до укриття.
- Чоловік розповів, що укриття було закрите. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що всі троє людей загинули, коли намагалися пройти в укриття, яке було закрите.
- Місцеві мешканці розповіли журналістам, що укриття було закрите не вперше.
- Важливо зазначити, що глава КМВА Сергій Попко повідомив, що вхід в укриття був тільки один. Він не став стверджувати, що укриття було закрите.
- Також голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Дмитро Ратніков заявив, що укриття нібито могло бути відкритим. Зокрема, про це сказав директор поліклініки № 3.
- Разом з тим, поліція Києва вже відкрила кримінальне провадження. Київська влада обіцяє притягнути винних до відповідальності.