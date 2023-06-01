Частина укриття закрита, бо там "цінні речі", – працівниця поліклініки показала бомбосховище

У Києві розслідують, чи було закрите укриття поліклініки № 3 під час ракетного обстрілу вночі 1 червня. Унаслідок обстрілу загинуло троє людей, які намагалися потрапити до укриття.

Працівниця поліклініки №3 Тетяна показала журналістам бомбосховище, в яке нібито не змогли потрапити люди під час обстрілу Києва. Вона стверджує, що одна з частин укриття завжди відкрита.

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У лікарні запевняють, що частина укриття завжди відкрита

З її слів можна зробити висновок, що друга частина сховища закрита, адже там "цінні речі". Зокрема, це холодильники, комп'ютери, труби.

Жінка не уточнила, який саме вхід закривається. Відтак, можна припустити, що в укриття є два входи.

Працівниця поліклініки №3 показала укриття: дивіться відео (Джерело відео: "Київ24")

Водночас пані Тетяна наголосила, що одна частина укриття ніколи не закривається. Відповідаючи на питання, чому люди не могли потрапити в бомбосховище, вона сказала, що, можливо, хтось "новенький" намагався пройти в укриття.

Жінка уточнила, ті, хто завжди приходить в укриття, знають, що вхід відкритий постійно.

Що відомо про закриту поліклініку в Києві