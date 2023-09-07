Наймолодшому – 18 років, найстаршій – 83: Клименко розповів про жертв теракту в Костянтинівці

Деякі тіла розірвало, тому особи вбитих росіянами людей у Костянтинівці важко ідентифікувати. Через це в родичів загиблих беруть відповідні профілі ДНК.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що внаслідок удару Росії по Костянтинівці загинуло 17 людей. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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За словами Клименка, наймолодшому загиблому було 18 років. Найстаршій жертві росіян було 83 роки. Це те, що вдалося ідентифікувати на цей час. Деякі тіла вбитих окупантами людей дуже понівечені. Через це було призначено ДНК-експертизу. Ідентифікацією займаються фахівці.

Кількість поранених людей – 33. Таким чином, усього постраждало 50 людей (разом із загиблими). Майже всі вони є жителями Костянтинівки. Крім того, міністр поки що не підтвердив повідомлення про загибель дитини.

Щодо дитини інформація наразі не підтверджується. Працюють ДНК-лабораторії, ми вже відібрали відповідні профілі ДНК у тіл загиблих і тепер відбираємо відповідні профілі ДНК у родичів,

– сказав голова МВС.

Він наголосив, що російські загарбники обстріляли саме цивільне населення. Жодних військових на місці удару не було. Ніяких військових частин поблизу теж немає.

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