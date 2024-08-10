Перебував у наряді під час удару: у Костянтинівці загинув поліцейський Максим Кислюк

Російські війська 9 серпня завдали прицільного удару по торговому центру в Костянтинівці. Внаслідок обстрілу Донеччини загинув поліцейський Максим Кислюк.

В Національній поліції України повідомили, що інспектор сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції перебував у наряді, коли російські війська вдарили ракетою.

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Під час обстрілу загинув поліцейський Максим Кислюк

Правоохоронець Максим Кислюк отримав смертельне поранення. У 36-річного поліцейського залишились батьки, дружина, діти.

Лейтенант поліції служив сумлінно та віддано до останнього дня свого життя. Максим запам'ятається життєрадісним та завжди готовим прийти на допомогу людям,

– написали в поліції.

Він присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років. Керівництво та особовий склад Національної поліції України сумує через непоправну втрату та висловило щирі співчуття рідним загиблого.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Максима Кислюка. Вічна пам'ять!

До слова, раніше стало відомо, що в Костянтинівці ідентифікували тіла 2 загиблих дітей – це дівчатка 9 та 11 років. Також тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, зокрема, ймовірно, 1 дитини.