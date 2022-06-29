Мер Кременчука спростував цинічні фейки, які росіяни поширюють після удару по ТЦ

Росіяни 27 червня випустили ракету, яка влучила в наповнений людьми торговий центр "Амстор" в Кременчуці. Щоб виправдати злочинні дії загарбників, російські пропагандисти традиційно почали поширювати фейки.

Про цинічні вигадки прокремлівських агентів розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він повідомив, як все є насправді.

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Мер Кременчука спростував фейки росіян

Малецький зазначив, що агенти окупантів розповсюджують дезінформацію про жахливий ракетний удар по ТЦ "Амстор". Зокрема, вони під виглядом місцевих жителів пишуть у соцмережах, що влада приховує реальну кількість загиблих – буцімто їх є вже понад 200. Проте насправді наразі встановлено, що:

18 людей внаслідок атаки окупантів загинули;

36 – перебувають у списку зниклих безвісти.

Також росіяни поширюють дезінформацію, що держава нібито не має грошей на лікування постраждалих та поховання загиблих.

Усі постраждалі забезпечені усім необхідним за міські кошти, усі поховання будуть оплачені міськими коштами. Ведуться перемовини з Німеччиною про подальше приймання постраждалих, які потребують спеціального лікування та протезування,

– наголосив Малецький.

Окрім цього, окупанти кажуть, що ТЦ "Амстор" буцімто не працював і там зберігали військову техніку.

"Рашисти – підлі тварюки, які брешуть постійно, а правду ви усі знаєте, це звичайний торговельний центр", – підсумував міський голова.

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Коротко про ракетний удар по Кременчуку 27 червня

Росіяни приблизно о 15:50 27 червня атакували ракетами ТРЦ у Кременчуці. Внаслідок цього, на жаль, загинули щонайменше 18 людей. Проте це число ще може зрости.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків ворожої атаки. За його словами, кількість жертв неможливо навіть уявити.

Після влучання ракети в торговому центрі розпочалася пожежа. Площа займання становила понад 10 тисяч квадратних метрів. До гасіння вогню залучили 115 рятувальників та 20 одиниць спеціальної техніки.

Співробітники ДСНС їхали на місце події з усіх прилеглих районів, щоб загасити пожежу та розібрати завали.

Водночас російські пропагандисти вигадали, що удар був начебто по місцевому нафтопереробному заводу. За словами рупорів Кремля, жертв серед місцевого населення буцімто "не було".

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