У Кривому Розі попрощалися із 21-річним Кирилом Сизовим: він був поранений після ракетного удару
- У Кривому Розі попрощалися з 21-річним Кирилом Сизовим, який помер від поранень після ракетного удару 4 квітня.
- Кирило був сиротою, лікарі боролися за його життя 12 днів, проте врятувати хлопця не вдалося.
- У момент удару він був із друзями біля дитячого майданчику.
У Спасо-Преображенському соборі Кривого Рогу попрощалися із 21-річним Кирилом Сизовим. Хлопець помер через 12 днів після того, як зазнав важких поранень під час ракетного удару по місту 4 квітня.
У момент удару він проходив повз дитячий майданчик, куди влучила ракета. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Дніпро та СВОЇ.
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У Кривому Розі попрощалися з Кирилом Сизовим
За словами подруги Софії, Кирило був сиротою: мати загинула за нез’ясованих обставин, а батько зник безвісти на війні. У день ракетного удару 4 квітня разом з друзями хлопець проходив повз майданчик, куди влучила ракета.
4 квітня три друга, Даня, Кирило і Микита, прогулювались. Нікіта загинув в той же день. За життя Кирила боролись 12 днів. Близькі друзі приїздили до Кирила в лікарню, ми їздили до бабусі, намагались допомогти. Але, на жаль, збирали на реабілітацію, а виявилось так, що збирати вже нема куди,
– розповіла його подруга Софія.
Товариш Кирила Нікіта загинув на місці, водночас хлопець зміг зателефонувати бабусі та сказати – все гаразд.
12 днів лікарі боролися за його життя, рідні вірили, що юнак одужає. Він мріяв стати тренером.
"Навіщо та рано? Господи, ще жити й жити", – казала бабуся над його труною.
У Кривому Розі попрощалися із 21-річним Кирилом Сизовим, якого вбила російська ракета: фото СВОЇ, Суспільне
Нагадаємо, станом на 16 квітня відомо про 20 загиблих у Кривому Розі внаслідок російського ракетного удару. Кількість постраждалих оцінюють у 75 осіб.