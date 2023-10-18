Удар по лікарні у Секторі Гази: армія оборони Ізраїлю опублікувала заяву
18 жовтня 2023, 08:25Читать новость на русском
Джерело:Армія оборони Ізраїлю
У Секторі Гази по лікарні Аль-Ахлі завдали ракетного удару 17 жовтня. Армія оборони Ізраїлю вже прокоментувала цей випадок.
Солдати ЦАХАЛ заявили, що це був "невдалий запуск ракети" терористів "Ісламський джихад". Зауважимо, що світ вже реагує на злочинний обстріл лікарні у Секторі Гази.
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Ізраїль прокоментував удар по лікарні у Секторі Гази
Армія оборони Ізраїлю стверджує, що це був "невдалий запуск ракети" терористичної організації "Ісламський джихад". Так, ракета влучила у лікарню Аль-Ахлі в місті Газа.
Також армія оборони Ізраїлю опублікувала відео військово-повітряних сил, на якому, як стверджується, територія лікарні у секторі Газа до та після удару.
Лікарня у Газі до та після удару: дивіться відео
Ракетний удар по лікарні у Газі: що відомо
- Арабські ЗМІ повідомили про удар по лікарні у Секторі Газа. Число жертв оцінюється у 500 осіб.
- Відповідальність за удар по лікарні ЦАХАЛ і ХАМАС перекладають одне на одного. Водночас США через Пентагон закликали Ізраїль дотримуватись "законів війни".
- Президент Туреччини звинуватив Ізраїль та зробив заяву щодо "негайного вжиття заходів" після вибуху у лікарні у Газі.
- ВООЗ засудила атаку на лікарню та заявила, що в ній перебували пацієнти, медичні працівники та внутрішні переселенці.