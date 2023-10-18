Удар по лікарні у Секторі Гази: армія оборони Ізраїлю опублікувала заяву

У Секторі Гази по лікарні Аль-Ахлі завдали ракетного удару 17 жовтня. Армія оборони Ізраїлю вже прокоментувала цей випадок.

Солдати ЦАХАЛ заявили, що це був "невдалий запуск ракети" терористів "Ісламський джихад". Зауважимо, що світ вже реагує на злочинний обстріл лікарні у Секторі Гази.

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Ізраїль прокоментував удар по лікарні у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що це був "невдалий запуск ракети" терористичної організації "Ісламський джихад". Так, ракета влучила у лікарню Аль-Ахлі в місті Газа.

Також армія оборони Ізраїлю опублікувала відео військово-повітряних сил, на якому, як стверджується, територія лікарні у секторі Газа до та після удару.

Лікарня у Газі до та після удару: дивіться відео

Ракетний удар по лікарні у Газі: що відомо