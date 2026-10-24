Росіяни завдали ракетного удару по Лозовій: є загиблий і поранені

24 жовтня окупанти вдарили по місту Лозова Харківської області. На жаль, є жертва і поранені.

Про наслідки ворожої атаки розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки ворожої атаки

Ворожа ракета влучила у складську будівлю, після чого виникла пожежа.

Унаслідок обстрілу поранень зазнали 26-річний та 43-річний чоловіки – їх госпіталізували.

Медична допомога знадобилася і 37-річній жінці. Лікарі діагностували у неї гостру реакцію на стрес.

За життя ще одного 45-річного потерпілого медики боролися до останнього, проте він помер від отриманих важких травм.

Раніше окупанти вже завдавали обстрілів по місту. Зокрема, 22 жовтня росіяни вдарили по ринку у Лозовій.