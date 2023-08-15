Ракетний удар по Львову: є влучання, постраждали приватні помешкання

15 серпня 2023, 06:00
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Джерело:

Максим Козицький

Окупанти атакували Львівську область ракетами. Частину з них вдалося збити.. Однак, на жаль, є і влучання.

У Львові сталося влучання ворожих ракет. Це вже підтвердила влада, пише 24 Канал.

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Що вже відомо про ракетну атаку на Львівщину

Попередньо, є влучання у нашій області. Львів залишається ціллю ворога,
– підкреслив очільник ОВА Максим Козицький.

Міський голова зазначив, що багато ворожих ракет вдалося збити. Однак, є попадання по Львову. На жаль, постраждали і приватні помешкання. Відповідні служби вже всі на виїзді,

Є влучення в житлові будинки. На верхніх поверхах – пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці.
повідомив Андрій Садовий.

Зауважимо, що серія гучних вибухів пролунала у Львові близько 05:20 години. Відбій тривоги оголосили о 05:49.

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Окупанти влучили в житлові будинки / Фото з телеграму Садового

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Російські терористи масовано атакували Україну ракетами: що вже відомо

  • Вночі 15 серпня у частині областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною цього став запуск ракет Х-101 або Х-555 з району Каспійського моря.
  • Близько 4 години ранку тривога вже була по всій території нашої держави.
  • Також Повітряні сили писали, що є пуски ракет з району Міллєрово (Ту-22м3). Окрім того, крилаті ракети є на кордоні Вінницької та Житомирської областей.
  • Ракети фіксували й на Івано-Франківщині.
  • У Луцьку відбулося влучання по одному з промислових підприємств. Попередньо, є постраждалі, інформація щодо цього уточнюється.
  • У Дніпрі є влучання по одному з підприємств. Спалахнула пожежа. Попередньо, 1 постраждалий.

Автор: Юлія Лобурак