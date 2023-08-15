Ракетний удар по Львову: є влучання, постраждали приватні помешкання

Окупанти атакували Львівську область ракетами. Частину з них вдалося збити.. Однак, на жаль, є і влучання.

У Львові сталося влучання ворожих ракет. Це вже підтвердила влада, пише 24 Канал.

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Попередньо, є влучання у нашій області. Львів залишається ціллю ворога,

– підкреслив очільник ОВА Максим Козицький.

Міський голова зазначив, що багато ворожих ракет вдалося збити. Однак, є попадання по Львову. На жаль, постраждали і приватні помешкання. Відповідні служби вже всі на виїзді,

Є влучення в житлові будинки. На верхніх поверхах – пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці.

– повідомив Андрій Садовий.

Зауважимо, що серія гучних вибухів пролунала у Львові близько 05:20 години. Відбій тривоги оголосили о 05:49.

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