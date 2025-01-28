Ракетний удар по Миколаєву: росіяни вбили 2 жінок

Ворожі сили ввечері 28 січня вдарили по Миколаєву. На жаль, загинуло 2 жінки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави Миколаївської ОВА, Віталія Кіма.

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Російські війська ввечері 28 січня вдарили по Миколаєву. Відомо, що внаслідок удару по місту загинули дві людини.

На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки. Працівниці підприємства,

– повідомив Віталій Кім.