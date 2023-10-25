Удар Росії по "Новій пошті": стало відомо, які посилки були на терміналі під Харковом

Росіяни 21 жовтня вдарили по терміналу "Нової пошти" на Харківщині. Тоді вони пояснили атаку тим, що нібито на пошті була якась військова техніка.

Унаслідок ракетного удару в реанімації п'ятеро співробітників "Нової пошти". Співзасновник компанії Вячеслав Климов розповів, що ж було в посилках під час удару по терміналу. За його словами, не може бути мови про жодну зброю.

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Що пересилали поштою під Харковом

Споживачі, коли заходять до "Нової пошти", бачать, що у відправленнях. Це цивільні грузи, вантажі приватних осіб, клієнтів інтернет-магазинів. Багато гуманітарної допомоги, відправки благодійних фондів,

– каже Климов.

Скільки саме збитків завдано, у компанії ще не рахували. Кажуть, що найперше хочуть допомогти пораненим і родинам загиблих. Також є близько 2 700 посилок, які можна перепакувати та відправити отримувачам. Термінал розбирали цілий день.

Скільки посилок утрачено

Загалом на терміналі "Нової пошти" було понад три тисячі відправлень, втрачено, імовірно, декілька сотень. Їхню оголошену вартість клієнтам компенсують якнайшвидше – поки що були тільки поодинокі звернення щодо компенсації.

Хоча майно компанії було застраховане, та у разі ракетного обстрілу страховка не працює, "зараз ідеться тільки про медичне страхування для працівників", говорить Климов. Він сподівається, що будівлю відновлять, але не знає, скільки це буде коштувати – має пройти будівельна експертиза.

Що буде далі

Родинам загиблих виплатять по 60 тисяч гривень кожній, компанія також профінансує лікування поранених і похорон загиблих. Постраждалим нададуть відпустки для реабілітації, у тому числі психологічної.

В одного із загиблих хлопців нещодавно народилася дитина, тож ми вирішили, що будемо виплачувати їй до повноліття 10 тисяч гривень на місяць і дамо стипендію на навчання в 12,5 тисячі доларів,

– поінформував співзасновник НП.

Стосовно безпекових питань, наразі думають, як "зробити в терміналах щось на кшталт ізраїльських капсул у житлових домах". Такі капсули є у Харкові та Миколаєві, вони потрібні для того, аби рятувати людей від швидкісних ракет. Якщо нема часу добігти до укриття, то працівники і клієнти зможуть сховатися в такій капсулі. Іще серйозніше поставляться до того, щоб відділення закривалися під час повітряної тривоги.

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Не було ніяких БМП

"Нова пошта" оприлюднила відео за декілька секунд до вибуху. Видно, що працівники сортують посилки, жодної техніки нема.