Стан середньої тяжкості, – в ОВА розповіли про постраждалих внаслідок ранкової атаки Одещини

Зранку 30 жовтня російські загарбники атакували ракетами Одещину. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Серед потерпілих – чоловік та жінка. Зараз вони перебувають у лікарні. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу В Одесі відразу після тривоги прогриміли вибухи: попереджали про загрозу балістики

Що відомо про ранковий обстріл Одещини

За словами Кіпера, внаслідок ворожого удару є двоє постраждалих – чоловік та жінка. Вони перебувають у лікарні, але їхній стан нормальний.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

Стан середньої тяжкості. Зараз на місці працюють всі служби. Пожежу локалізували за декілька хвилин після вибухів. Розбирають руйнування. Працює група і фіксує усі злочини,

– зазначив глава регіону.

У прокуратурі повідомили, що під час ранкової атаки поранилися четверо співробітників заводу. Після удару російської армії почалося досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки атаки по Одещині 30 жовтня / фото прокуратури

До речі, у мережі показали вирву, яка утворилася після ранкової атаки по Одещині балістикою.



Вирва після атаки по Одещині / Суспільне

Одещина опинилась під ворожим обстрілом 30 жовтня