Найбільші проблеми будуть на Одещині, – Данілов про наслідки масованої атаки

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Через це у регіоні передбачаються проблеми в забезпеченні електроенергією.

Для решти областей великих проблем не повинно виникнути. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

Важливо В Одесі через знеструмлення немає тепла та води: коли обіцяють повернути

Яка ситуація в Одеській області після ракетної атаки

Ворог не змінює в цьому випадку свою тактику. Він хоче нас заморозити, і в нього нічого не вийде,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО впевнений, що наші фахівці найближчим часом полагодять те, що наразі знищено під час обстрілів. За словами Данілова, невеликі проблеми будуть в Одеській області.

"По решті території ми не бачимо великих проблем. До цього наші фахівці готові. Ба більше, ми вже розуміємо, в який спосіб нам діяти, коли ми розуміємо, що найближчим часом буде атака. Це вже наше ноу-хау, наших енергетиків, які спільно зі службами відпрацьовують ці питання", – зазначив Данілов.

Ракетний обстріл Одещини: що відомо