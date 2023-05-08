Росіяни запускали ракети з напрямку Севастополя: в ОК "Південь" розповіли деталі нічної атаки

Вночі 8 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одещину. Вони влучили у склад великої продовольчої компанії та по рекреаційній зоні на узбережжі.

На сьогодні терористів бентежить продовольство. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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За словами Гуменюк, ворог атакував регіон стратегічними бомбардувальниками з напрямку Севастополя. Це ще одна сакральність і прив’язка до значущих дат та подій.

Ми це прогнозували та очікували від них подібної підлості. Вони намагалися атакувати складські приміщення, бити по рекреаційній зоні, нагадавши мирним людям про те, що лінія узбережжя сьогодні – це лінія небезпеки і оборони,

– зазначила Гуменюк.

Відомо, що на ділянках, куди влучили ракети, спалахнули пожежі на складському приміщенні. Це понад 10 тисяч квадратних метрів. В рекреаційній зоні – 120 і 40 квадратних метрів. Гуменюк наголосила, що це дуже потужні пожежі, але їх ліквідували. На щастя, постраждалих немає.

"Ворог намагається бити туди, де люди намагаються відновити життя", – додала вона.

До речі, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук розповів, що на Одещині влучання було ворожими ракетами Х-22 у склад великої продовольчої компанії. Також зафіксовано удар по рекреаційній зоні на узбережжі.

Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Йдіть до укриття, використовуйте правила двох стін,

– закликав Братчук.

Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що внаслідок удару площа пожежі склала 10 тисяч квадратних метрів. Також є пошкодження кількох будинків. Основне полум'я пожежі загасили близько 7 ранку.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей.

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У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 8 травня вночі знищили 35 "Шахідів". Зазначається, що цієї ночі наша ППО знищила 100 відсотків дронів, які атакували Київщину.

У Святошинському районі Києва, попередньо, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло. Також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади.

До того ж є падіння уламків на проїжджу частину. Травмовано 5 осіб – їм надана медична допомога.

У Солом’янському районі пошкоджено резервуар з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.

Також, ймовірно, через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факела. Газ перекрито, пожежу ліквідовано.

Окрім цього, Росія вдарила по Одещині ракетами Х-22, які запустила зі стратегічної авіації. Ворог влучив по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі.

Навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО. Уламки зенітних ракет та уражених БпЛА обов’язково повертаються на землю. Тож бережіть себе та своїх рідних.