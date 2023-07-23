Усі заплановані цілі знищені, – міноборони Росії цинічно прокоментувало ракетний удар по Одесі

Російське міноборони цинічно прокоментувало ракетні удари по Одесі. Як заявили окупанти, "високоточною зброєю були уражені об'єкти, де готувалися до терористичних актів".

Вочевидь, на думку російського міноборони "терористичні акти" готували саме в історичному центрі Одеси, зокрема – у Свято-Преображенському соборі. Що заявили російські пропагандисти – передає 24 Канал.

Усе про нічну атаку Зруйнований Спасо-Преображенський собор: що відомо про найбільшу атаку на історичний центр Одеси

Росіяни цинічно брешуть про ракетну атаку

Росіяни пробили чергове дно своїми цинічними заявами. Міноборони окупантів прокоментувало ракетну атаку по Одесі й заявило, що "усі заплановані цілі було знищено".

Сьогодні вночі ПС завдали удару високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування по об'єктах, де готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням безекіпажних катерів, а також місця їх виготовлення в районі Одеси. На уражених об'єктах перебували іноземні найманці. Усі сплановані до удару цілі знищені,

– цинічно збрехало міноборони Росії.

Вочевидь, "військовими об'єктами" на думку загарбників стали історичні будівлі в центрі Одеси. Адже постраждали не лише цивільні будинки, а й Свято-Преображенський собор, Будинок вчених й інші пам'ятки архітектури. Також під ворожим ударом знову опинилася портова інфраструктура.

Крім того, унаслідок ракетного обстрілу загинув 49-річний чоловік, який працював охоронцем на приватному об'єкті, ще 22 українців постраждали. Множинні поранення також отримали 4 дітей.

Нині на місцях подій працюють прокурори, слідчі СБУ та працівники поліції, які фіксують черговий воєнний злочин Росії. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється, а працівники Офісу генпрокурора фіксують усі факти порушення законів та звичаїв війни.

Російська пропаганда радіє ударам по Одесі

Російські пропагандисти Ольга Скабєєва та Владімір Соловйов на своїх ефірах цинічно радіють ракетним ударам по Одесі. Ба більше, кремлівські посіпаки погрожують "не залишити Одеси". Буцімто, "її потім відбудують".

Проте вкотре російська пропаганда пробила дно, коли звинувачувала в атаці на Одесу Збройні Сили України. Скабєєва цинічно стверджувала, що ракетний удар по Спасо-Преображенському кафедральному соборі буцімто завдали із "українських систем ППО". Після цього російські боти почали писати у Вікіпедії наративи пропаганди. Й кожного разу, коли українці редагували матеріали статті, російські пропагандисти знову цинічно брехали. Ба більше, деякі з них навіть писали, що собор буцімто розташований в "Одесі, Росія".