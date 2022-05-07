Ракетний удар по Одесі: виникла пожежа на меблевій фірмі та постраждала смуга аеропорту

Удень 7 травня російські окупанти завдали по Одесі 6 ракетних ударів за допомогою стратегічної авіації. Попередньо встановлено, що їх випустили із Каспійського напрямку.

Про це розповіла голова пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Наразі місцева ДСНС ліквідувала пожежі, які виникли внаслідок обстрілів.

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Дві російські ракети влучили у вже пошкоджену злітно-посадкову смугу аеропорту Одеса, ще чотири – пошкодили цивільне підприємство у житловому районі. Після удару зайнялася пожежа.

Чотири ракети потрапили до цеху з виробництва меблів

Через наявність на виробництві лакофарбових матеріалів, спалахнула сильна пожежа.

Як згодом повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області, повідомлення про влучання крилатої ракети, яка спровокувала пожежу, надійшло до Служби порятунку о 14:29. Рятувальники працювали за підвищеним рангом виклику, оскільки була загроза розповсюдження вогню.

О 15:27, на площі 900 метрів квадратних, пожежу ліквідували. Загиблих та постраждалих немає,

– розповіли у відомстві. Від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 61 вогнеборець. Одеські вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ракетного обстрілу по Одесі / Фото Головне управління ДСНС України в Одеській області

Як відбувалося гасіння пожежі: дивіться відео

Ще дві ракети влучили у злітно-посадкову смугу аеропорту Одеси

Наталія Гуменюк наголосила, що злітно-посадкова смуга вже раніше потрапляла під вогонь. Крім того, окупанти поцілили в привід керування польотами, тобто радіолокаційна спроможність аеропорту пошкоджена.

Ракетний удар по Одесі: які наслідки

Під час удару по Одесі російські хакери діяли спільно з військовими

7 травня під час повітряної тривоги практично по усій території України, ворог випустив 6 крилатих ракет із застосуванням стратегічної авіації. Приблизно в той самий час на ресурсах окупанта з'явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради. Це ще одне свідчення, що російські хакери Росії діють спільно з військовими, які атакують ракетами мирні міста нашої країни.

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