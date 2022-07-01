Ворог 3 ракетами вдарив по 9-поверхівці та базах відпочинку на Одещині: все, що відомо

Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення з особливою жорстокістю. У ніч проти 1 липня завдали ракетного удару по Одеській області.

24 канал зібрав всю актуальну інформацію про обстріл Одещини. Більше деталей – читайте далі.

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Окупанти випустили 3 ракети по будинку та базам відпочинку

У ніч проти 1 липня по селищу Сергіївка, що у Білгород-Дністровському районі, російські загарбники випустили 3 ракети Х-22.

Саме ракетою Х-22 вони завдали удару по Кременчуку, влучивши в торговельно-розважальний центр. А напередодні, 30 червня, дві російські ракети Х-31 влучили в прибережну зону в Одеській області.

Відомо, що ворог випустив ракети за допомогою стратегічної авіації, зокрема з літаків Ту-22 з боку Чорного моря. Вони вдарили по:

багатоквартирному будинку,

двом базам відпочинку.

Через удар зруйновано зовнішню стіну житлового будинку та перекриття з 1 по 9 поверх. Спочатку була інформація, що загалом ворог випустив 2 ракети, і друга влучила у базу відпочинку. Однак згодом в оперативному командуванні "Південь" уточнили дані, вказавши на те, що загалом було випущено три ракети Х-22. Відтак ще два ворожі снаряди влучили у дві бази відпочинку.

Росіяни вдарили по Одещині: дивіться відео

Жертв більшає

На місце події оперативно прибули рятувальники. На жаль, з кожною годиною жертв стає все більше. Станом на 08:15 відомо про 18 загиблих (16 – у багатоповерхівці та ще 2 – на базах відпочинку), серед них 2 дитини.

Крім того, постраждала 31 особа (30 – внаслідок потрапляння у будинок, 1 – по базах відпочинку), їм уже допомогли медики. Серед постраждалих є четверо дітей та вагітна жінка. Тяжкопоранених госпіталізували.

На щастя, рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 8 осіб, серед яких були 3 дітей. Тим часом важких поранених відвезли до лікарні. Рятувальні роботи тривають.

Наслідки ударів по Одесі у ніч проти 1 липня / Фото ДСНС, Кирила Тимошенка

Рятувальники розбирають завали: дивіться відео

П️ошуково-рятувальні роботи тривають: дивіться відео

Що зараз відбувається на місцях "прильотів"

Рятувальники все ще продовжують розбирати завали та шукають людей. Також там працюють слідчо-оперативні групи. Речник ОВА Сергій Братчук наголосив, що зараз найголовнішим є те, аби не зростала кількість жертв. Місцева влада сподівається, що цифра бодай залишиться на такому рівні.

Він додав, що росіяни організували "цілеспрямовану терористичну атаку", тому що вони навмисно били по мирному селищу.

Суто мирне селище. Тут суто мирні люди, мирні мешканці. Це цілеспрямована терористична атака. Щоб убити українців, намагатись залякати,

– підкреслив Братчук.

Чи почала вже брехати Росія

Станом на ранок 1 липня офіційних коментарів щодо ударів по цивільних об'єктах Росія не робила. Однак ймовірно найближчим часом кремлівські рупори знов будуть стверджувати, що вдарили по якомусь міфічному "військовому об'єкту".

Тим часом глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія – країна-терорист, яка вбиває наших людей у відповідь на поразки на полі бою. Вона воює з мирним населенням.

Разом з нашими союзниками маємо зупинити терористичні акти і покарати за них,

– наголосив він.

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