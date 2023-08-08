Були на місці у перші хвилини: внаслідок обстрілу Покровська постраждали понад 30 поліцейських

Унаслідок ракетного удару по Покровську було поранено 31 поліцейського. Також постраждали семеро рятувальників ДСНС.

Поліцейські та рятувальники опинились там, де були потрібні. Вони кинули свої сили на порятунок людей після першого прильоту.

До теми Ракетний удар по будинку в Покровську: 7 загиблих, кількість постраждалих зросла до 88

У Покровську постраждали поліцейські та рятувальники

Як розповів очільник Нацполіції України Іван Вигівський, є 31 поранений поліцейський внаслідок обстрілу міста Покровськ на Донеччині. Також постраждали семеро рятувальників ДСНС та загинув заступник начальника ГУ ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.

Всі вони опинились там, де були потрібні, кинули свої сили на порятунок людей після першого прильоту. Знали, що під завалами потерпілі – треба реагувати, розбирати, діставати, рятувати. І ворог прицільно завдав другий удар. Усім поліцейським дякую за службу,

– заявив Вигівський.

Він побажав скорішого одужання постраждалим правоохоронцям та рятувальникам.

Наслідки удару по Покровську / фото поліції

Серед поранених поліцейських — герой фільму "20 днів в Маріуполі"

Зауважимо, що під час ракетного обстрілу Покровська зазнав поранення поліцейський, герой фільму "20 днів в Маріуполі" – Володимир. Він прибув на місце удару, аби допомогти постраждалим.

Так, Володимир, ризикуючи собою, постійно допомагав рятувати людей в Маріуполі. Після того, як йому вдалося вирватись з оточення, чоловік продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області. Однак, на жаль, 7 серпня він потрапив під повторний ракетний обстріл окупантів і зазнав поранення.

Попередньо відомо, що Володимир має осколкові поранення. Зараз його оперують у лікарні.