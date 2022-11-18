Падіння російських ракет у Пшеводові: уряд Польщі вказав, коли чекати результатів розслідування

Влада Польщі розслідує ракетний удар по Пшеводові 15 листопада, через який загинули двоє людей. Намагаються встановити – це невдалий постріл української ППО чи влучання ракети окупантів.

Речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна розповів, що результати розслідування будуть найближчими днями. За його словами, українським експертам дозволять працювати на місці інциденту за однієї умови.

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"Спочатку мають бути деякі правові домовленості, щоб створити хороший простір для їхньої експертизи", – наголосив Ясіна.

Коментар президента

Раніше польський президент Польщі Анджей Дуда пояснив, що українські слідчі матимуть дозвіл спостерігати за процесом. Він зазначив – Польща дотримуватиметься міжнародного права.

Коли мовиться про участь у провадженні та доступ до документів та інформації, для цього потрібні конкретні договірні підстави, конкретні підстави у сфері міжнародне право та міжнародні договори, – зазначив Дуда.

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