На Полтавщині оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок підступного удару Росії

Окупаційні війська Росії вдарили балістичними ракетами по Полтаві. Цинічний удар ворога забрав життя 41 людини.

Так, на Полтавщині оголосили триденну жалобу. Про це повідомив голова місцевої ОВА Філіп Пронін.

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Триденна жалоба на Полтавщині

"Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни", – наголосив очільник Полтавської ОВА.

Російський ворожий і підступний удар відібрав 41 життя. Внаслідок дій армії країни-агресорки поранені понад 180 людей. Філіп Пронін приніс співчуття рідним та близьким.

Від завтра (4 вересня – 24 Канал) область – у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим,

– написав Пронін.

Він наголосив, що ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності.