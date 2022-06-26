Ракетний удар по Сарнах: в ОВА показали відео і масштаби руйнувань
Джерело:Рівненська ОВА
Російські окупанти ввечері 25 червня завдали ракетного удару по Сарнах, що на Рівненщині. Внаслідок ворожої атаки, на жаль загинули кілька цивільних.
Російські ракети поцілили у станцію техобслуговування та автосервіс. Двох мирних жителів госпіталізували у важкому стані.
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Росіяни запустили ракети по Сарнах
Приблизно о 19:00 25 червня в усіх українських областях вчергове оголосили повітряну тривогу. Вже через пів години жителі Рівненщини почали повідомляти по гучні вибухи.
О 20:13 очільник ОВА Віталій Коваль підтвердив, що росіяни завдали 2 ракетних ударів. Тоді ще не було відомо про жертв та постраждалих.
Ракети окупантів поцілили у СТО та автосервіс, які у цей час працювали. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки загинули 3 людини, а ще 4 – зазнали поранень. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.
Дивіться відео наслідків ворожого обстрілу в Сарнах:
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Рятувальники продовжують розбирати завали
За словами Коваля, роботи із розбору завалів досі тривають, адже там можуть перебувати постраждалі. На місці події працюють рятувальники.
У будівлі СТО російські ракети повністю зруйнували стіну. Внаслідок цього впала частина будівлі. На відео з місця події видно, що уламки розкидані довкола на великій площі.
Будівля автомайстерні також завалилася – впали багато залізних конструкцій і перекриття. Ворожий обстріл також пошкодив вантажівки.
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Коротко про масовані ворожі обстріли 25 червня
- Лише протягом ночі 25 червня всеукраїнську повітряну тривогу оголошували двічі. Під час першої про звуки вибухів повідомили жителі Запоріжжя, Дніпра та Кам'янського.
- Згодом почали з'являтись повідомлення про вибухи на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, Львівщині, Житомирщині та Тернопільщині.
- Росіяни під час масованої атаки застосовували різні типи боєприпасів. Зокрема, ракети "Онікс" випустили з берегового комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму. Ще частину ракет випустили 6 літаків Ту-22М3 з Білорусі.
- Загалом за добу росіяни атакували українські міста 48 крилатими ракетами. Частину вдалося знищити системам ППО, проте більшість – влучили в десятки об'єктів.
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