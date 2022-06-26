Ракетний удар по Сарнах: в ОВА показали відео і масштаби руйнувань

26 червня 2022 , 00:12
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Джерело:

Рівненська ОВА

Російські окупанти ввечері 25 червня завдали ракетного удару по Сарнах, що на Рівненщині. Внаслідок ворожої атаки, на жаль загинули кілька цивільних.

Російські ракети поцілили у станцію техобслуговування та автосервіс. Двох мирних жителів госпіталізували у важкому стані.

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Росіяни запустили ракети по Сарнах

Приблизно о 19:00 25 червня в усіх українських областях вчергове оголосили повітряну тривогу. Вже через пів години жителі Рівненщини почали повідомляти по гучні вибухи.

О 20:13 очільник ОВА Віталій Коваль підтвердив, що росіяни завдали 2 ракетних ударів. Тоді ще не було відомо про жертв та постраждалих.

Ракети окупантів поцілили у СТО та автосервіс, які у цей час працювали. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки загинули 3 людини, а ще 4 – зазнали поранень. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Дивіться відео наслідків ворожого обстрілу в Сарнах:

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Рятувальники продовжують розбирати завали

За словами Коваля, роботи із розбору завалів досі тривають, адже там можуть перебувати постраждалі. На місці події працюють рятувальники.

У будівлі СТО російські ракети повністю зруйнували стіну. Внаслідок цього впала частина будівлі. На відео з місця події видно, що уламки розкидані довкола на великій площі.

Будівля автомайстерні також завалилася – впали багато залізних конструкцій і перекриття. Ворожий обстріл також пошкодив вантажівки.

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Коротко про масовані ворожі обстріли 25 червня

  • Лише протягом ночі 25 червня всеукраїнську повітряну тривогу оголошували двічі. Під час першої про звуки вибухів повідомили жителі Запоріжжя, Дніпра та Кам'янського.
  • Згодом почали з'являтись повідомлення про вибухи на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, Львівщині, Житомирщині та Тернопільщині.
  • Росіяни під час масованої атаки застосовували різні типи боєприпасів. Зокрема, ракети "Онікс" випустили з берегового комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму. Ще частину ракет випустили 6 літаків Ту-22М3 з Білорусі.
  • Загалом за добу росіяни атакували українські міста 48 крилатими ракетами. Частину вдалося знищити системам ППО, проте більшість – влучили в десятки об'єктів.

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Автор: Ольга Котів