Ракетний удар по Сарнах: в ОВА показали відео і масштаби руйнувань

Російські окупанти ввечері 25 червня завдали ракетного удару по Сарнах, що на Рівненщині. Внаслідок ворожої атаки, на жаль загинули кілька цивільних.

Російські ракети поцілили у станцію техобслуговування та автосервіс. Двох мирних жителів госпіталізували у важкому стані.

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Росіяни запустили ракети по Сарнах

Приблизно о 19:00 25 червня в усіх українських областях вчергове оголосили повітряну тривогу. Вже через пів години жителі Рівненщини почали повідомляти по гучні вибухи.

О 20:13 очільник ОВА Віталій Коваль підтвердив, що росіяни завдали 2 ракетних ударів. Тоді ще не було відомо про жертв та постраждалих.

Ракети окупантів поцілили у СТО та автосервіс, які у цей час працювали. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки загинули 3 людини, а ще 4 – зазнали поранень. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Дивіться відео наслідків ворожого обстрілу в Сарнах:

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Рятувальники продовжують розбирати завали

За словами Коваля, роботи із розбору завалів досі тривають, адже там можуть перебувати постраждалі. На місці події працюють рятувальники.

У будівлі СТО російські ракети повністю зруйнували стіну. Внаслідок цього впала частина будівлі. На відео з місця події видно, що уламки розкидані довкола на великій площі.

Будівля автомайстерні також завалилася – впали багато залізних конструкцій і перекриття. Ворожий обстріл також пошкодив вантажівки.

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Коротко про масовані ворожі обстріли 25 червня

Лише протягом ночі 25 червня всеукраїнську повітряну тривогу оголошували двічі. Під час першої про звуки вибухів повідомили жителі Запоріжжя, Дніпра та Кам'янського.

Згодом почали з'являтись повідомлення про вибухи на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, Львівщині, Житомирщині та Тернопільщині.

Росіяни під час масованої атаки застосовували різні типи боєприпасів. Зокрема, ракети "Онікс" випустили з берегового комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму. Ще частину ракет випустили 6 літаків Ту-22М3 з Білорусі.

Загалом за добу росіяни атакували українські міста 48 крилатими ракетами. Частину вдалося знищити системам ППО, проте більшість – влучили в десятки об'єктів.

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