Усі, крім одного: у районі Шахтарська загинули заступники командира 106 дивізії

Українські артилеристи завдають прицільних ударів по позиціях окупантів – їх складах чи штабах, де перебуває військове керівництво. І такі удари дають результат.

В ніч на 10 липня ракетний удар було завдано по позиціях російських загарбників у населеному пункті Шахтарськ. Це в Донецькій області, за 56 кілометрів на схід від Донецька. Перед тим звуки вибухів в місті було чутно в ніч на 8 липня. Тоді внаслідок влучання в склад боєприпасів окупантів, виникла потужна пожежа, яку намагалися загасити декілька годин.

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За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, під час ракетного удару з HIMARS загинули усі, окрім одного, заступники командира 106 повітряно-десантної дивізії росії. Серед загиблих – полковник Сєргєй Кузьмінов, який був заступником по тилу командира 106 дивізії.

Той, кому вдалося вижити, перебуває у важкому стані. Командує 106 дивізією полковник Володимир Селіверстов.

Участь окупантів зі 106 пдд у війні проти України

Варто відзначити, що російські окупанти зі 106 пдд воюють проти України з перших днів вторгнення. Саме вони – одні з підозрюваних у вбивстві фотографа Макса Левіна та Олексія Чернишова 13 березня у районі села Гута Межигірська на Київщині. Левін, ймовірно, був убитий одним або двома пострілами зблизька, а Чернишов міг бути спалений живцем.

Поблизу також було виявлено сліди перебування російських військових: упаковки продуктів та пластикові столові прилади, які все ще можуть містити сліди ДНК. За даними "Журналістів без кордонів", вбивство могло бути скоєно військовослужбовцями 106 повітряно-десантної дивізії або бійцями спецназу.

8 червня Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що частина російських окупантів зі 106 пдд відмовляються від подальшої участі у війні. На той час вони були в Луганській області. І разом з військовослужбовцями 76 пдд вирішили повернутися на територію росії.

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