Вночі ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади

Російські окупанти не припиняють атакувати Україну. Так, відомо, що вночі у вівторок, 31 грудня, окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сумської ОВА.

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Атака на Сумщину

Близько 8 години ранку 31 грудня в Сумській ОВА повідомили, що сьогодні ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади.

Там зазначили, що наслідки атаки російських військ уточнюються.

Зазначимо, що відповідно до даних місцевих телеграм-каналів, вибухи в районі Шостки пролунали о 3:12.

Міський голова Шостки Микола Нога зазначив, що сьогодні противник завдав ракетного удару по території Шосткинської громади та продовжує обстріли.

Зруйновані окремі обʼєкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші обʼєкти соціальної сфери…,

– ідеться в повідомленні.

За словами мера, працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Він вказав, що збитки і втрати уточнюються.

Додамо, що цієї ночі росіяни знову запускали дрони на Україну. Зазначимо, що о 5:53 у повітряному просторі Київщини було зафіксовано БпЛА. Сили ППО працювали по цілях.

Вже зранку 31 грудня повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України. Зокрема, відомо, що в столиці працюють сили ППО.