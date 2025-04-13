Ворог хотів вбити більше людей: відомо, якими ракетами Росія вдарила по Сумах

У Сумах ракетний удар Росії зранку 13 квітня забрав життя понад 30 людей. Ворожа балістична ракета вдарила у святковий ранок по середмістю.

Ракету по Сумах росіяни запустили з Воронезької та Курської областей. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка та ГУР.

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Якими ракетами Росія зранку атакувала Суми

Росія скоїла черговий воєнний злочин, вдаривши по Сумах та вбивши цивільних українців. Ворожа армія використала для терористичного удару дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23. Головне управління розвідки повідомляє, що обстріл здійснили солдати 112 та 448 ракетних бригад з населених пунктів Ліски та Лєженькі.

Ракета з касетними боєприпасами - це росіяни роблять, щоб вбити якомога більше цивільних людей. Удар по місту Суми - це свідомий обстріл цивільних людей,

– прокоментував обстріл глава Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Іскандер", який запустили по Сумах мав касетне спорядження. Дрібні частини розлетілися, уражаючі елементи потрапили по людях і посікла стіни будівель. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону розповів, що відповідні служби зараз проводять евакуацію тіл.

Це тролейбус смерті. На жаль, там дуже багато було людей, дітей,

– підкреслив він.

Відомо, що ворожі ракети вдарили по одній з центральних вулиць міста, де розташовані цивільні будинки та освітні заклади. Росія натомість прокоментувала, що удар завдали по "стратегічному об'єкту".