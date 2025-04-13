Відплата не забариться: військові приготували помсту за Суми

Десантники з Галичини приготували різноманітне озброєння, щоб помститися росіянам за кривавий удар по Сумах. Воїни 80 десантно-штурмової Галицької бригади готові ще більше боротися російським агресором.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення бригади.

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Помста за Суми

Зранку 13 квітня російська армія запустила дві ракети "Іскандер-М" по центру Сум, де перебувало багато цивільних людей. Відомо, що понад 30 осіб загинули, а 80 – дістали поранення. Цей терористичний акт став ще одним воєнним злочином, який скоїла Росія в Україні. За це ворог неодмінно отримає відповідь.

Так українські військові сьогодні обіцяють нищити ворога зі ще більшою силою та люттю. Бійці підготували відплату у вигляді десятків куль, мін, снарядів і дронів, які полетять на росіян. На озброєнні написи "За Суми", аби ворог відчув, що Україна може помститися за цей і наступні можливі злочини окупантів.

80 десантно-штурмова Галицька бригада висловлює співчуття родинам загиблих. Розділяємо цей біль разом з вами,

– написали військові.

80 бригада готує помсту ворогові за Суми / Фото пресслужби бригади

Також свою відповідь на обстріл росіян приготували бійці 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Військові впевнені, що кожен терористичний удар ворога має отримати справедливе покарання. Сьогодні від них ворогові буде помста за Суми та за кожного українця.

Ми хотіли сьогодні привітати вас із великим святом – Вербною неділею.

Мали б бажати вам любові, спокою, родинного тепла… Наше святкове слово сьогодні – це лють і помста,

– повідомили у 82 бригаді.

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Нагадаємо, в низці українських міст 14-16 квітня оголосили Дні жалоби за невинними жертвами російської атаки. Згадувати жертв трагедії у Сумах будуть в самому місті, а також в Конотопі, Запоріжжі, Харкові, Кривому Розі, Львові та на Київщині.