Одного перевезли в опіковий центр Львова, – Тернопільська ОВА про стан поранених після атаки

Російські військові ввечері 13 травня та вночі 14 атакували Тернопільщину. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє людей.

Наразі один з постраждалих перебуває в опіковому центрі. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, пише 24 Канал.

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У якому стані постраждалі

Труш розповів, що внаслідок російської атаки отримали поранення двоє людей. Один з них опікові.

Він зараз перебуває у Львові. Ми змушені були перевезти його в опіковий центр,

– зазначив очільник ОВА.

Друга постраждала людина отримала медичну допомогу в лікарні. У неї розрив сухожилля. Вона вдома на амбулаторному лікуванні.

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Наслідки атаки Росії на Тернопільщину