Одного перевезли в опіковий центр Львова, – Тернопільська ОВА про стан поранених після атаки
Російські військові ввечері 13 травня та вночі 14 атакували Тернопільщину. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє людей.
Наразі один з постраждалих перебуває в опіковому центрі. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, пише 24 Канал.
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У якому стані постраждалі
Труш розповів, що внаслідок російської атаки отримали поранення двоє людей. Один з них опікові.
Він зараз перебуває у Львові. Ми змушені були перевезти його в опіковий центр,
– зазначив очільник ОВА.
Друга постраждала людина отримала медичну допомогу в лікарні. У неї розрив сухожилля. Вона вдома на амбулаторному лікуванні.
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Наслідки атаки Росії на Тернопільщину
- Окупанти атакували область пізно ввечері 13 травня якраз під час того, коли у Ліверпулі проходив фінал Євробачення. На ньому виступав український гурт з Тернополя TVORCHI.
- Росіяни влучили у складські приміщення. В одному були полімери, а в іншому – побутова техніка. Площа вигорання склала близько 10 тисяч квадратних метрів. Двох постраждалих направили до лікарні.
- Вже о 05:00 ворог завдав чотири удари по Тернополю. Спалахнули пожежі. Згодом міський голова розповів, що росіяни знищили 2 дачні будинки та ще 12 пошкодили.
- Також ворог пошкодив офісно-складське приміщення та 9 автомобілів. Окрім того, виявили вирву у полі діаметром 10 метрів. Один об'єкт – очисні споруди водоканалу. Від вибуху повилітали шибки, втім, він продовжує працювати. На щастя, минулося без жертв.
- Загалом на Тернопільщині зафіксували шість прильотів. За словами Надала, це найбільша кількість за один раз по регіону.
- Ракетний удар завдав суттєвих збитків цивільній інфраструктурі.
- Ліквідувати пожежу двох складських приміщень на загальну площу 400 квадратних метрів рятувальникам вдалося лише ввечері неділі. До гасіння навіть довелося залучити робота.