Бояться, – військовий розкрив, чому росіяни не змогли атакувати "Калібрами" Україну

Під час ракетного удару в ніч на 23 грудня не запускали ракети "Калібр" зі своїх носіїв у Чорному та Каспійському морях. Очевидно, зараз в окупантів є деякі проблеми на цьому напрямку.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що Україна постаралася, аби ворог принаймні на деякий час не міг використовувати "Калібри". Причина – блискуча операція СБУ в Новоросійську.

У чому проблема з "Калібрами"?

Як наголосив Мусієнко, росіяни були змушені затопити баржі при вході в бухту Новоросійська. Вони побоювалися повторної атаки. Відповідно їхні кораблі так і перебувають в бухті.

Тому вони не змогли розраховувати на носії "Калібрів", які перебувають в новоросійській бухті. Їх треба було завчасно вивезти, зарядити, підготувати, щоб завдати ударів,

– сказав Мусієнко.

Окупанти ще можуть бити "Калібрами" з Каспійського моря. Але й там упродовж останніх тижнів лунають вибухи.

Ракетний удар в ніч на 23 грудня: коротко