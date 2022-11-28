Який максимум ракет можуть застосовувати росіяни по Україні: Мусієнко назвав приблизні цифри

Зараз немає ніяких підстав стверджувати, що найближчим часом масовані ракетні удари по Україні припиняться. Однак сили ППО з кожним разом збивають все більше ракет.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, максимально окупанти наразі використали за одну атаку близько 100 ракет.

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Це той максимум, на який можуть вийти війська противника, які застосовують удари з періодичністю в 1 – 2 тижні,

– зазначив Мусієнко.

ППО збиває все більше ракет

Мусієнко нагадав, що під час першого масованого удару 10 жовтня силам ППО вдалося збити 55% запущених ракет та дронів. Тоді, як відомо, загарбники використали близько 84 ракет. 23 листопада загарбники запустили понад 90 ракет. Там знищили вже 76% повітряних цілей.

Наразі можна стверджувати, що окупанти не можуть або їм складно запускати понад 100 ракет. Крім того, Україна продовжує посилювати власні засоби ППО.

На думку Мусієнка, щоб припинити ракетні атаки ворога, потрібно виконати 3 амбітні цілі:

Воєнні перемоги . Зокрема, просування на Півдні, яке може поставити крах на російській агресії.

. Зокрема, просування на Півдні, яке може поставити крах на російській агресії. Робота з партнерами . Потрібно регулярно працювати над постачанням необхідної зброї для деокупації нових територій.

. Потрібно регулярно працювати над постачанням необхідної зброї для деокупації нових територій. Удари по військових цілях на території ворога. Ракетні удари або диверсії на військових аеродромах ворога, де розташовані стратегічні бомбардувальники.

Розумію, що ці цілі досить амбітні. Особливо третя. Але нам потрібно думати не лише в короткостроковій перспективі, але й в довгостроковій. Ризики ракетних обстрілів не зникають. Потрібно робити висновки та працювати на перспективу,

– вважає Мусієнко.

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