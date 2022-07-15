росія зробила конвеєр терактів: чи посилить ЄС санкції після атаки на Вінницю

росія 14 липня цинічно вчинила теракт у Вінниці – запустила ракети "Калібр" у цивільні об'єкти в центрі міста. Внаслідок атаки загинули 23 людини, серед них – діти. Чи може після такого теракту Євросоюз посилити санкції проти росії – читайте у статті.

Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. На його думку, це скоріше буде приводом для активізації розслідувань.

До теми Моторошний ракетний обстріл Вінниці: все, що відомо про атаку ворога 14 липня

Він вважає, що як і після трагедії в Кременчуці, Часовому Яру та інших містах, там спершу треба провести розслідування.

Коли чекати посилення санкції

За словами Фесенка, Євросоюз – це величезна бюрократична структура.

Коли ухвалюється спільне рішення, його потрібно підготувати, узгодити на рівні спочатку міністрів та керівників. Шостий пакет санкцій узгоджували близько 2 місяців,

– сказав політолог.

Він додав, що це відповідь на питання, як швидко це може відбутися.

Фесенко зазначив, що в ЄС об'єднано майже 30 держав і процес узгодження непростий.

"Особливо, коли деякі країни виступають проти посилення санкційного режиму. Наприклад, Орбан днями заявив про неефективність санкційної політики. Також є соціально-економічні проблеми", – відповів він.

росія зробила конвеєр терактів

За словами політолога, росія зараз зробила конвеєр терористичних актів.

"Буквально кожні кілька дні, на жаль, відбуваються такі трагедії. Вчора була Вінниця, перед цим Часів Яр, ще раніше – Кременчук тощо. постійно відбуваються обстріли Харкова та Миколаєва та інших міст", – заявив він.

Фесенко каже, що росіяни поставили цей процес на конвеєр. І негативний наслідок в тому, що до цього звикають.

Коли відбувається поодинока трагедія, як було в Бучі, це викликало потужний емоційний ефект. А такі трагедії відбуваються регулярно і, на ждаль, до них починають звикати,

– пояснив експерт.

Чи посилить ЄС санкції після атаки на Вінницю

На думку політолога, реакція ЄС є і буде. Наразі йде підготовка 7-го пакету санкцій проти росії.

"Не варто очікувати швидких рішень. У нас сильні емоції після таких трагедій, але будемо реалістами – це тривала війна і тут не буде швидких перемог, особливо в контексті санкції",– відповів Фесенко.

Він наголосив, що санкції – це зброю, яка працює повільно і дає ефект не відразу. Їх головна функція – послабити росію, а не просто нанести потужний удар.

Фесенко про ракетний обстріл Вінниці та санкції проти росії: відео



Теракт росії у Вінниці: основне

Зранку 14 липня за 20 хвилин після повітряної тривоги у Вінниці пролунали вибухи. Ворог запустив ракети "Калібр" у цивільні об'єкти в центрі міста, де були офісні приміщення.

Оскільки це сталося посеред дня, там було багато людей. На жаль, багато містян проігнорували повітряну тривогу, оскільки звикли, що в місті відносно спокійно.

Загалом на місці трагедії наразі виявили тіла 23 загиблих – 13 з них ще не ідентифікували. На жаль, це може бути не остаточна кількість, оскільки ще 18 людей зникли безвісти.

Під час обстрілу центру Вінниці росіянами, окрім “сонячної” Лізи, загинули ще 2 хлопчиків. Їхні тіла ще не ідентифікували.

Наразі у лікарнях Вінниччини перебувають 82 постраждалих внаслідок російської атаки. Серед них – 4 дитини.

Відео до теми – свіжі подробиці удару по Вінниці та постраждалих дітей