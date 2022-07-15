Українці не мають права повторити найбільшу помилку гетьмана Сагайдачного

Останню добу я бачу публікації в різних соціальних мережах від різних так званих публічних особистостей, безліч публікацій з маленькою дівчинкою, яка штовхає свій візок, за лічені хвилини перед своєю загибеллю у Вінниці.

Триста вбитих янголів

Це трьохсота жертва російської агресії. Три сотні дітей України ніколи не побачать світлого майбутнього. Не побачать більше тієї миті, яка перервала їхнє існування на такій унікальній, зеленій та блакитній планеті, на якій так багато місць, які варто побачити.

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Ці діти ніколи не піднімуться на Ейфелеву вежу, вони ніколи не почують дзвін Біг-Бена. Не вдихнуть на повні груди повітря на Мачу-Пікчу, не погладять альпаку, не скуштують ляща на березі Каспію, не дізнаються, чи повернуть Тоні Старка і чим закінчаться "Дивні справи"...

Триста життів. І буде більше. Ви знаєте, що буде більше? І зупинити це мирними закликами та дипломатією безглуздо... Адже ці потвори розуміють лише мову сили. Мову ультиматумів.

Цікаве Україні потрібно шукати союзників і розвалювати ООН

Спалення потвори спізнилося на кілька століть

За ці майже п'ять місяців я почав втрачати людську подобу. І бачу лише батіг як вирішення проблем України.

З кожним днем ​​я переконуюсь у тому, що батіг і тільки батіг може примусити росію до упокорення. Якомога більше батога.

Мій улюблений і найшанованіший гетьман Петро Сагайдачний був за крок від спалення Москви... Шкода – не склалося. Ми такої помилки не повинні робити.

Важливе – звідки вилетіли російські ракети, які вбили десятки людей у Вінниці: дивіться відео