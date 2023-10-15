Вночі на Запоріжжі лунали вибухи: ворог вдарив ракетами С-300

У ніч проти 15 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя ракетами. Вони вдарили по околицях міста С-300.

Чи є постраждалі – наразі уточнюють. Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує 24 Канал.

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Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю

Ворог вдарив по околиці Запоріжжя близько 2 ночі 15 жовтня. Противник використав три ракети ЗРК С-300.

Внаслідок влучання частково зруйновано інфраструктурні об’єкти, виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Зараз на місці влучання працюють відповідні служби.

Ворог часто обстрілює Запоріжжя

Станом на 15 жовтня за минулу добу окупанти здійснили 3 ракетні удари по Запоріжжю, 11 БПЛА-атак по Червоному, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Новоданилівці та Малим Щербакам, 4 РСЗВ-обстріли Роботиного, а також вгатили 4 авіабомбами по Оріхову, Новоандріївці й Новодарівці.

Також 154 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавлівки, Кам'янського, Степового, Лобкового, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню.

Крім того, надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, місцеві жителі не постраждали.

Нагадаємо, що раніше 12 вересня російські терористи атакували Запорізький район. Це сталося, коли на території області тривала повітряна тривога. На щастя, даних про загиблих або постраждалих не було.

Також 8 вересня у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Як стало відомо, ворог поцілив кількома ракетами ( балістичними) в об'єкти цивільної інфраструктури. Повідомлялося про мінімум одну постраждалу людину.