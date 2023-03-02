Знищили цілий під'їзд: що відомо про жертв і постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю
Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю вночі. Ворог поцілив у багатоповерховий будинок. Що відомо про жертв і поранених.
Країна-терорист продовжує доводити своє звання. У ніч проти 2 березня окупанти завдали удару ракетами С-300 по Запоріжжю, передає 24 Канал. Приліт зафіксували у багатоповерхівку. Відомо як про загиблих, так і постраждалих цивільних.
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Загинуло двоє людей04:25. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що окупанти поцілили у 5-поверховий будинок, зруйнувавши його. Під завалами на той момент перебували люди. Рятувально-пошукова операція тривала. Він зазначив, що попередньо загинуло 2 людей. Відповідну інформацію згодом підтвердили й у ДСНС.
Росіяни влучили у багатоповерхівку у Запоріжжі / Фото з телеграму Куртєва
Постраждалих людей евакуйовували з допомогою комунальних автобусів. Відомо про розгортання пунктів допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту.
Росіяни – це армія мразот, яка здатна лише обстрілювати спляче місто та тероризувати мирних людей. Їм ніколи не буде прощення за це,
– підкреслив Куртєв.
На той момент було відомо про те, що вдалося врятувати 8 людей. Ще 20 – евакуйовано. Також з-під завалів рятувальники деблокували одну загиблу людину.
ДСНС проводять рятувальну операцію: дивіться відео
В пошуково-рятувальних роботах залучені 90 осіб, зокрема 3 психологи. Також на місці влучання працюють 24 одиниці техніки.
Рятувальні роботи біля багатоповерхівки у Запоріжжі / Фото ДСНС
Росіяни атакували Полтавщину
- Увечері 1 березня стало відомо про те, що у Кременчуцькому районі Полтавської області пролунали вибухи. На жаль, тоді було влучання.
- Як зазначив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, окупанти атакували критичну та цивільну інфраструктуру. Прильоти, власне, були у Кременчуцькому районі.
- На той момент не було інформації про жертв і постраждалих. Станом на 06:15 2 березня відповідні дані також відсутні.