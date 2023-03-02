Знищили цілий під'їзд: що відомо про жертв і постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю

Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю вночі. Ворог поцілив у багатоповерховий будинок. Що відомо про жертв і поранених.

Країна-терорист продовжує доводити своє звання. У ніч проти 2 березня окупанти завдали удару ракетами С-300 по Запоріжжю, передає 24 Канал. Приліт зафіксували у багатоповерхівку. Відомо як про загиблих, так і постраждалих цивільних.

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Загинуло двоє людей

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив , що окупанти поцілили у 5-поверховий будинок, зруйнувавши його. Під завалами на той момент перебували люди. Рятувально-пошукова операція тривала. Він зазначив, що попередньоВідповідну інформацію згодом підтвердили й у ДСНС.

Росіяни влучили у багатоповерхівку у Запоріжжі / Фото з телеграму Куртєва

Постраждалих людей евакуйовували з допомогою комунальних автобусів. Відомо про розгортання пунктів допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту.

Росіяни – це армія мразот, яка здатна лише обстрілювати спляче місто та тероризувати мирних людей. Їм ніколи не буде прощення за це,

– підкреслив Куртєв.

У ДСНС актуалізували дані. Повідомляють про те, що ворог зруйнував будинок з 5 по 1 поверх. Знищений цілий під'їзд.

На той момент було відомо про те, що вдалося врятувати 8 людей. Ще 20 – евакуйовано. Також з-під завалів рятувальники деблокували одну загиблу людину.

ДСНС проводять рятувальну операцію: дивіться відео

В пошуково-рятувальних роботах залучені 90 осіб, зокрема 3 психологи. Також на місці влучання працюють 24 одиниці техніки.

Рятувальні роботи біля багатоповерхівки у Запоріжжі / Фото ДСНС

Росіяни атакували Полтавщину

Увечері 1 березня стало відомо про те, що у Кременчуцькому районі Полтавської області пролунали вибухи. На жаль, тоді було влучання.

Як зазначив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, окупанти атакували критичну та цивільну інфраструктуру. Прильоти, власне, були у Кременчуцькому районі.

На той момент не було інформації про жертв і постраждалих. Станом на 06:15 2 березня відповідні дані також відсутні.