5 ракет С-300 в один енергооб'єкт: у Запорізькій області розповіли про наслідки атаки
Вночі 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Є влучання у декількох регіонах.
Зокрема, влучання є у Запорізькій області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
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Що відомо про атаку Запоріжжя 9 березня
По Запорізькій області ворог випустив ракети С-300. окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури.
В Запорізькій області мішенню п'яти російських ракет (попередньо С-300) став один з об'єктів критичної інфраструктури. Постраждалих немає,
– йдеться у повідомленні.
Відповідні служби працюють на місці. Як зазначають в ОВА, ситуація контрольована.
Скільки ворожих цілей вдалося ліквідувати
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що російські військові здійснили 81 пуск ракет різного базування. Якщо детальніше, то мовиться про:
- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
- 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
Також нарахували 8 пусків БпЛА типу "Шахід 136/131".
Сили ППО спільно з іншими підрозділами Збройних Сил України збили з 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 і "Калібр" – 34. Також на брухт перетворили 4 іранські дрони.