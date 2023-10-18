"Чи є хтось живий": у МВС показали кадри перших хвилин після удару по Запоріжжю

У ніч проти 18 жовтня Росія обстріляла Запоріжжя ракетами. Одна з них влучила у багатоповерховий будинок.

Наразі відомо, що ракетний удар забрав життя п'ятьох мешканців будинку. Ще п'ятьох госпіталізували.

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Мчали сходами

У МВС поділилися відео з бодікамер, на якому показані перші хвилини після того, як російська ракета влучила у багатоповерхівку, зруйнувавши одразу 8 квартир та два під'їзди. На кадрах можна побачити, як патрульні біжать сходами у пошуках поранених. У вщент зруйнованій квартирі вони знаходять загиблого. Потім їм таки вдається знайти живу людину, яку одразу ж дістають з-під завалів.

Евакуація мешканців багатоповерхівки: відео МВС

Окупанти обстріляли центр Запоріжжя

У ніч на 18 жовтня росіяни випустили по місту 6 ракет. За попередніми даними, це були ракети з ЗРК С-300. Вони долітають дуже швидко – за 32 – 42 секунд.

Одна із ракет потрапила у багатоповерхівку. Під завалами рятувальники знайшли тіла п'ятьох людей.

Також відомо, що інші три ракети поцілили по промислових об'єктах та приватному домоволодінню. Внаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнав і Покровський кафедральний собор Запорізької єпархії. Загалом приблизно 30 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, а також 2 навчальних та 2 медичних заклади були пошкоджені внаслідок атаки.

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