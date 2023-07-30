Ракетний обстріл Сум: росіяни пошкодили ще один храм УПЦ МП

Ввечері 29 липня російські терористи завдали ракетного удару по Сумах. Внаслідок обстрілу пошкоджено храм УПЦ МП.

У Сумській єпархії повідомили, що внаслідок атаки агресора зазнав пошкоджень Стрітенський храм. Про це пише 24 Канал.

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Пошкоджена покрівля й вибиті вікна

29 липня 2023 року від вибухової хвилі в результаті повітряної атаки російського агресора на Суми пошкоджено Стрітенський храм міста,

– йдеться у повідомленні.

Пошкоджена покрівля купола, вибито вікна у храмі й церковному приміщенні недільної школи. Та головне, що минулося без жертв.

До речі, Стрітенський храм ще тільки будується. Поруч з ним розташовані два професійні ліцеї, де готують цивільних фахівців, наголосили в єпархії. Гуртожиток одного з них зруйнувала російська ракета.

Російські терористи зруйнували Спасо-Преображенський собор в Одесі

Зауважимо, що 23 липня російські терористи масовано атакували Одещину. Окупанти випустили 5 видів ракет усіх типів базування.

Серед іншого воєнні злочинці влучили у найбільший храм міста – Спасо-Преображенський собор УПЦ МП. Російська ракета прилетіла прямо у центральний вівтар.

Внаслідок обстрілу частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони.

Окрім того, з-під завалів витягли Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Станом на ранок 30 липня відомо про двох загиблих та 20 травмованих внаслідок ракетного удару воєнних злочинців по будівлі навчального закладу в Сумах.