Морально важко тут бути, – на роковини трагедії на місце удару у Вінниці прийшла мама Лізи

Рік тому, 14 липня, окупанти завдали терористичного удару по центру Вінниці. Тоді внаслідок атаки загинули 27 осіб. Серед них троє дітей: 4-річна Ліза та двоє хлопчиків 7 і 8 років.

Ще понад 200 осіб отримали поранення. Сьогодні, 14 липня, мама маленької Лізи – Ірина – прийшла на місце трагедії. Про це інформує 24 Канал.

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"Морально дуже важко тут перебувати"

За словами Ірини, на місці трагедії їй неможливо перебувати, оскільки дуже важко морально.

Коли ти живеш рік віддалено від цього місця, то ще більш-менш нормально. Коли сюди приходиш – це вже неможливо. Дуже важко морально. Всі українці повинні пам’ятати і нагадувати, за що ми покладаємо свою кров,

– заявила мама загиблої дівчинки.

На місце трагедії у Вінниці також прибув постраждалий Денис. Рік тому він чудом вижив. Про той день йому досі нагадують травми, яких він зазнав.

"Відновлююсь трохи, досі дістають уламки. Нещодавно дістали шматок скла з руки. Пообіцяли, що відновиться слух, але перетинок немає", – розповів чоловік.



Постраждалий Денис / Скриншот з відео

7-річний Матвій став сиротою. Його мама Тетяна загинула від російської ракети. Тепер за хлопчиком доглядають бабуся та дідусь.

Ми шукали її цілий день. Тільки ввечері нам сказали, що її знайшли по прикрасах та останках одягу,

– згадала мама Тетяни Галина.



Матвій та Галина / Скриншот з відео

До речі, мама маленької Лізи також оприлюднила у мережі щемливе відео у пам'ять про свою донечку.

"Я все пам’ятаю до дрібниць, пам’ятаю свою дитину, яка була вбила і розірвана ракетою. І буду з цим жити все життя. Більше я не буду і не хочу згадувати саме ці моменти. Вони розривають моє серце. У нас з Лізою є багато спогадів, які гріють душу, повертають у час, коли ми були щасливі", – написала Ірина.

Зворушливі кадри про маленьку Лізу: дивіться відео

Нагадаємо, що 14 липня 2022 року окупанти завдали терористичного удару по центру Вінниці. Діагностичний центр, кафе, ТЦ, концертний майданчик, житлові будинки – це "військові об’єкти", по який цілилися росіяни. Ракети та їхні уламки падали просто посеред вулиць.

На жаль, унаслідок ворожої атаки загинули 27 осіб. Серед них троє дітей: 4-річна Ліза та двоє хлопчиків 7 і 8 років. Понад 200 людей отримали поранення.