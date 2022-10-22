Росіяни знову атакували Волинь: був повторний приліт по енергооб'єкту

Окупанти завдали повторного ракетного удару по об'єкт енергетичної інфраструктури на Волині. Сталося це під час другої за ранок 22 жовтня повітряної тривоги.

Як зазначив глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко, ворог вкотре атакував область. Зробили це загарбники під час повітряної тривоги.

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Попередньо минулося без постраждалих

Погуляйко підкреслив, що окупанти влучили у той самий об'єкт енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Що стосується масштабів руйнувань, то відповідна інформація наразі уточнюється. На місце атаки вже вирушили відповідні служби. Вони займаються ліквідацією наслідків, а також фіксацією воєнних злочинів Росії.

Прохання до волинян – не публікуйте та не поширюйте фото і відеоматеріали у соцмережах,

– вкотре закликав він.

Як повідомили у Суспільному, влучання могло статися у Ковелі. Саме там місцеві мешканці чули вибухи як під час першої, так і під час другої повітряної тривоги.

У 10 областях відключатимуть світло

На жаль, внаслідок ворожої атаки доведеться трішки посидіти без світла. Електроенергію планують відключати у 10 областях нашої держави. Мовиться про:

Київ і Київську область;

Чернігівську;

Черкаську;

Житомирську;

Сумську;

Харківську;

Полтавську;

Дніпропетровську;

Запорізьку;

Кіровоградську області.

Це вимушений крок, на який пішли в Укренерго. У відомстві зауважили, що масштаби пошкоджень можуть перевищувати ті, яких зазнали з 10 по 12 жовтня 2022 року. Тож українців закликають відповідальніше ставитися до споживання електроенергії. Особливо це стосується пікових годин:

з 6:00 по 11:00,

з 17:00 по 23:00.

Енергомісткі прилади, зокрема пральні машини, рекомендують використовувати вночі. Це дозволить не лише знизити напругу в мережі, а й пришвидшити відновлювальні роботи.

Додамо, що під час першої атаки в Луцьку спалахнув приватний будинок. Як зазначив мер Ігор Поліщук, споруда зазнала пошкоджень внаслідок ударної хвилі, а також від уламків ракет. На фото, які він виклав у мережу, можна побачити, що власники будинку нещодавно закінчили у ньому ремонт.

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