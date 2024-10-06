Росія вивела у Чорне море ракетоносії: який можливий залп ракет

В Чорному морі фіксують російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Ідеться про 2 таких ворожих судна.

Відповідну інформацію оприлюднили у Військово-Морських силах ЗСУ. Там також повідомили деталі щодо загального залпу ракет.

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Скільки "Калібрів" зараз у морі

За даними ВМС ЗСУ станом на 6 ранку:

в Чорному морі 2 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет;

2 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

Зазначимо, що у Військово-морських силах вказали, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Там також додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 10 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Удари російської армії "Калібрами" по Україні у 2024 році

4 вересня під ударом ворога ракетами "Калібр" опинився Кривий Ріг.

8 липня росіяни запустили "Калібри" під час комбінованої атаки. Зокрема атакували Київ.

27 червня під час нічної атаки Росія випустила 4 "Калібри" із північно-східної частини акваторії Чорного моря. Наші сили ППО збили їх усіх.

Вночі 22 червня вороги запустили 4 крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Українські військові збили всі ворожі цілі.

У ніч проти 1 червня росіяни запустили 10 крилатих ракет "Калібр" з північно-східної частини акваторії Чорного моря. Сили ППО збили 4.

8 травня 2024 року росіяни запустили 4 ракети "Калібр" для ударів по Україні, однак усі були знищені силами ППО.

Уранці 6 квітня росіяни здійснили комбіновану атаку та застосували 1 ракету "Калібр", яку знищили бійці протиповітряної оборони.

Під час масованого обстрілу 15 лютого росіяни застосували ще 2 ракети, але їх так само знищили сили ППО.

Уранці 7 січня росіяни запустили ще 3 ракети цього типу з ракетоносія у Новоросійську, але їх спіткала така ж доля.

Під час першої масованої атаки у 2024 році, 2 січня, росіяни запустили 3 ракети "Калібр", але усі були знищені силами ППО.

До слова, про основні характеристики ракети "Калібр" і чи може українська ППО збивати "Калібри", читайте в матеріалі 24 Каналу.