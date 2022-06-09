Ракету по Житомирській області випустили літаки з Білорусі

По території Житомирської області вночі проти 9 червня випустили ракету. Відомо, що атаку здійснили літаки з Білорусі.

Смертельну зброю в Україну доставили з території Білорусі. Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов, пише 24 канал.

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Як з Білорусі обстріляли Житомирщину

Сьогодні з одного з аеродромів Білорусі противник підняв літаки та завдав ракетного удару по території України в 01:15 в Житомирській області,

– зазначив Громов.

Відомо, що ворог залучив 3 винищувачі-бомбардувальники – два Су-34 і один Су-30.

Зауважимо, ракета влучила у багатоповерхівку в Новоград-Волинському. У той час в більшості регіонів України була оголошена повітряна тривога. Наразі інформації про жертв та постраждалих внаслідок удару немає.

У прикордонних населених пунктах Житомирської області запровадили обмеження для цивільного населення . Так, людям заборонили виходити за межі власних подвір'їв з 22:00 по 05:00, перебувати в лісах, перевозити зброю без дозволу, фотографувати дороги, займатися різними видами відпочинку, носити військову форму та використовувати дрони.

Важливо За 100 днів повномасштабної війни окупанти завдали по Житомирщині близько 100 ракетних ударів

Попередні обстріли області

За весь час війни російські окупанти пошкодили на Житомирщині 2,6 тисячі об'єктів цивільної, промислової та військової інфраструктур. Перші авіаудари росіяни завдали по Овруцькій громаді, чим завдали збитків на понад 150 мільйонів гривень.

У травні ворог кілька разів атакував Малин. Тоді під удар потрапила залізниця. На жаль, загинув провідник пасажирського потяга, а ще 4 людей зазнали осколкових поранень. Крім того, російська крилата ракета пошкодила низку приватних житлових будинків, господарських приміщень та об'єктів цивільної інфраструктури.

Останні новини про ситуацію на фронті: коротко

Росіяни хочуть повністю захопити Сєвєродонецьк, але наразі успіху не мають.

Ворог готується до наступу на Слов'янськ з форсуванням річки Сіверський Донець.

Окупанти намагалися наступати на Бахмутському напрямку, але зазнали втрат і відступили, щоб відновити свої підрозділи.

На Харківському напрямку ворожі війська докладають зусиль, щоб утримати зайняті позиції. Вони хочуть відновити втрачене становище, але Збройні Сили України не дозволяють. Водночас окупанти активно обстрілюють підрозділи наших захисників.

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