Ракіцький переходить у "Зеніт": названо зарплату гравця і вартість трансферу

Російський "Зеніт" та донецький "Шахтар" зуміли домовитися щодо трансферу українського захисника Ярослава Ракіцького. До цього клуби не могли узгодити суму трансферу.

"Зеніту" вдалося знизити суму трансферу з 14 млн євро, які вимагав "Шахтар", до 10 млн, повідомляє Sport-express.

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При цьому в угоді будуть прописані бонуси в розмірі 2 млн євро.

За інформацією видання, про перехід 29-річного футболіста буде оголошено найближчим часом. Також стала відома зарплата українця у російському клубі. Вона складе 2,5 млн євро на рік.

Ракіцький не зіграв останній товариський матч на зборах за "Шахтар". Окрім того, гравця не видно на фото й під час тренування команди. Хоча повідомлення про його ушкодження не надходило.

"Масла у вогонь" підлило і фото новачка "Шахтаря" Валерія Бондаренка. Під час його представлення футболіст перебував у футболці з 44-м номером, який належить саме Ракіцькому. Хоча це може бути лише випадковістю. Однак це фото згодом було прибрано з Instagram телеканалу "Футбол".

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