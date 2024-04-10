Аналог "Ланцетів" зі ШІ: Сили оборони застосували новий ударний дрон проти росіян

Україна виробляє та успішно застосовує дрони на полі бою. Сили оборони застосували один із нових ударних безпілотників.

Сили оборони використали український баражуючий боєприпас RAM X проти російського зенітного ракетно-гарматного комплексу 2С6 "Тунгуска".

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Цей БпЛА раніше не анонсували

Відповідно до повідомлень, українські аеророзвідники виявили російський зенітний комплекс "Тунгуска" на околицях населеного пункту Зоря на східному напрямку.

Дрон уразив російський комплекс. Ймовірно, інший БпЛА Shark виявив ціль та відстежував її до прильоту ударного дрона.

RAM X — це новий безпілотник, про який раніше не говорили. Судячи з назви, це – модифікований боєприпас RAM II.

Дрон на відео майже не видно на відміну від його попередніх моделей. Ймовірно, йому змінили конструкцію.

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