"Потрібно на вчора": майор ЗСУ сказав, чого бракує Україні для відбивання штурмів ворога

Росія використовує на фронті масовані штурми, не шкодуючи життя своїх військових. Україні вкрай потрібні ресурси, аби зупиняти навали живої сили ворога.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, це питання підіймалося на "Рамштайні-10".

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Як зазначив Гетьман, 10 зустріч союзників України у форматі "Рамштайн", яка відбувалася онлайн 15 березня, була більше технічною.

Що обговорювали на "Рамштайні-10"

На цій зустрічі Україна робила акцент на потребі в артилерійських снарядах та набоях – тобто на всьому, завдяки чому можна стріляти та вести контрбатарейну боротьбу.

Танки та літаки – це дуже добре. Тут все йде за планом. Але за підрахунками, нам потрібно втричі більше снарядів, ніж ми можемо зараз отримувати,

– розповів майор запасу ЗСУ.

Він зауважив, що, наскільки відомо, наші партнери по антипутінській коаліції погодилися допомогти закрити потреби України.

Олексій Гетьман пояснив, чому Україні важливо отримати багато снарядів: дивіться відео

Логістичні виклики

За його словами, під час "Рамштайну-10" пропрацьовували схеми, яким чином постачати Україні більшу кількість снарядів.

Потрібно, аби ці невеличкі "струмки" стікатися в Україну. Можуть бути певні логістичні складнощі. Йдеться про нібито дрібні речі, але вони значним чином впливають на процес,

– зазначив Гетьман.

Військовий експерт пояснив, що, наприклад, треба збільшити кількість транспорту, який буде перевозити ці снаряди. Також потрібно більше вантажників. Ці важливі деталі Україна пропрацьовує зараз спільно з міжнародними партнерами.

Україні важливо встановити паритет в обстрілах з Росією

Майор запасу ЗСУ наголосив, що Україні зараз вкрай потрібні саме снаряди.

Це те, що нам потрібно вже на сьогодні – на вчора. Нам треба встановити паритет у пострілах з Росією,

– зауважив Гетьман.

Звісно, краще, якщо Україна матиме перевагу у кількості артилерійських снарядів.

"Тим паче, що у нас – високоточніші набої. Ми можемо завдавати більшої шкоди росіянам нашими пострілами, ніж вони нам своїми", – сказав військовий експерт.

Що відомо про "Рамштайн-10"